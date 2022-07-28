إجراء أمريكى جديد لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للبنك، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم مساهمة قدرها 500 مليون دولار فى صندوق الاستجابة للأزمات التابع للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبذلك تؤكد الولايات المتحدة التزامها القوى بدعم أوكرانيا من خلال إطار عمل البنك الدولى للقدرة على الصمود وسبل العيش.

من جانبها، قالت رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو: "هذه مساهمة سخية للغاية ونحن نشعر بالتواضع بالثقة التى أولتها لنا الولايات المتحدة، أكبر مساهم بالبنك، جاءت اتفاقية المساهمة التى نوقعها اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى الوقت المناسب تمامًا، وسنبدأ فى نشرها فى أوكرانيا والدول المجاورة بأسرع ما يمكن".

من ناحيتها، قالت أليكسيا لاتورتو، مساعدة وزيرة التجارة الدولية والتنمية الأمريكية: "تؤكد هذه المساهمة مجددًا دعمنا لشعب أوكرانيا فى الدفاع عن بلاده ضد حرب روسيا غير المبررة، إنها إشارة إلى تضامننا مع البلدان المتضررة من حرب اختيار بوتين، والتى أدت إلى زيادة انعدام الأمن الغذائى ورفع أسعار الطاقة فى جميع أنحاء العالم، ولا سيما فى الدول النامية. تفخر الولايات المتحدة بدعم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى دوره الحيوى، وفى مساعدة حكومة أوكرانيا فى تعزيز القطاع الخاص فى أوكرانيا - مما يؤثر بشكل إيجابى على حياة الأوكرانيين".

وستخصص الأموال لتمويل التجارة للحفاظ على تدفق السلع الأساسية، وضمان أمن الطاقة، وتوفير السيولة الطارئة للشركات الصغيرة وشركات الأدوية ومقدمى النقل الحيويين، وتمكين البلديات الأوكرانية من الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية للمواطنين. كما سيتم استخدام التمويل لمساعدة اللاجئين فى الدول المجاورة ومساعدة البلديات التى تستضيفهم.

يشار إلى أن التمويل يأتى فى شكل منح لدعم الاستثمار ليمثل علامة بارزة فى جهود البنك لجمع الأموال، والتى حشدت نحو مليار يورو لأوكرانيا والدول المتضررة جراء الحرب حتى الآن.

والولايات المتحدة الأمريكية هى أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وأكبر مساهم فى البنك ومساهم مهم للغاية فى عمله. وقبل هذه المساهمة الجديدة، بلغ إجمالى تمويل المانحين أكثر من 153 مليون يورو.