أمريكا.. قانون يقلل الاعتماد على الصين فى تصنيع الرقائق الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - ويستهدف هذا القانون المقترح، حسب صحيفة ذا هيل الأمريكية، تعزيز التصنيع المحلى الأمريكى فى هذا المجال وتخفيف الضغوط على سلاسل التوريد وخفض أسعار هذه المنتجات فضلا عن دعم المنافسة ضد الصين.
ولم يتضمن هذا المشروع التشريعى بعض المقترحات من بينها ما كان يدعو إلى خفض الاستثمارات الأمريكية فى الصين أو مواجهة بعض الممارسات التجارية العدائية من قبل الصين ومساعدة العمال المتضررين.
وقال ويليام رينش، الخبير الأمريكى فى مجال التجارة الدولية إن التعامل مع الصين يبدو وكأنه سباق ماراثون فليس أمامك سوى أحد سبيلين فإما أن تجرى أسرع وإما أن تعرقل سير منافسك والخيار الثانى لا يساعد.
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