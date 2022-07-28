السيول تجتاح الإمارات.. مشاهد صادمة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تشهد دولة الإمارات موجة من الطقس السيئ خلال الأيام الراهنة، بسبب عاصفة مطرية غزيرة أعقبتها سيول وارتفاع فى مستوى المياه، ضربت مناطق واسعة من المناطق الشرقية للدولة، الأمر الذى أدى إلى طلاق صفارات الإنذار فى بعض المناطق.





وقال المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات، إن السيول والأمطار الغزيرة التى شهدتها البلاد، جاءت بسبب تكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية، وامتدت على بعض المناطق الداخلية تصاحبها رياح نشطة السرعة وقوية أحيانًا وتصل سرعتها 45 كيلومتر/الساعة.

وأوضح المركز، أن البحر لا يزال مضطربًا، وأن الموج يصل إلى ارتفاع 7 أقدام فى عمق الخليج العربي، وذلك، منذ يوم الثلاثاء الماضى، وسيستمر كذلك حتى الخميس، مؤكدًا أن الرياح الجنوبية الشرقية لا تزال نشطة، وأن سرعتها قوية أحيانًا وتصل إلى 60 كيلومتر/الساعة.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها وسائل إعلام وصفحات إخبارية، هطول أمطار غزيرة أدت إلى سيول وفيضانات غطت الشوارع ودخلت بعض البيوت.

ووجه مواطنون عبر التسجيلات المصورة نداءات استغاثة، كما وجه نائب رئيس الدولة، حاكم دبى، محمد بن راشد بنقل الأسر المتضررة إلى مواقع إيواء مؤقتة، كما تم تشكيل لجنة عاجلة لحصر الأضرار.