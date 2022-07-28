العالم اليوم - على خطى الفيدرالي.. 5 بنوك مركزية خليجية ترفع الفائدة

انتم الان تتابعون خبر على خطى الفيدرالي.. 5 بنوك مركزية خليجية ترفع الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 يوليو 2022 09:21 صباحاً - اتجهت البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، إلى رفع معدلات الفائدة، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، برفع معدلات الفائدة للمرة الرابعة هذا العام.

ورفع الفيدرالي الأميركي معدل الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي، وبأعلى وتيرة زيادة منذ العام 1980، في مسعى منه لتهدئة أعلى معدل للتضخم منذ عقد الثمانينات، كما توقع "زيادات مستمرة" في تكاليف الاقتراض على الرغم من أدلة على تباطؤ الاقتصاد.

يذكر أن الفيدرالي كان قد رفع الفائدة في يونيو الماضي بمقدار 75 نقطة أساس في أكبر زيادة منذ عام 1994، إلى جانب رفعها بمقدار نصف 50 نقطة أساس في مايو، إضافة إلي زيادة بواقع 25 نقطة أساس في مارس من العام نفسه.

وفي الإمارات، قرر مصرف الإمارات المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 28 يوليو 2022.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

السعودية

وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3 بالمئة، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس من 1.75 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.

الكويت

وأعلن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.25 بالمئة إلى 2.5 بالمئة وذلك اعتبارا من الغد، كما تقرر أيضاً إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء "الريبو"، وسندات وتوّرق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

البحرين

كما قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 2.5 بالمئة إلى 3.25 بالمئة، كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25 بالمئة إلى 3 بالمئة، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 3.25 بالمئة إلى 4 بالمئة، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.75 بالمئة إلى 4.5 بالمئة.

قطر

وأقر مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة المصرف للإيداع بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3 بالمئة، ورفع سعر فائدة الإقراض من المصرف بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.75 بالمئة، ورفع سعر إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.25 بالمئة.