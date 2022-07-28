رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022 التقديم على اختبارات القدرات

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عمر شويل - جدة رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022 حيث يعمل المكتب العام للتنسيق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. علي تجهيز توفير الرابط الرسمي لتنسيق 2022 وذلك لتسجيل رغبات اختبارات القدرات للطلاب والطالبات.

وقد تم تجهير رابط ادخال رغبات القدرات وفق ضوابط واحكام خاصة معتمدة من قبل المجلس الاعلي للجامعات المصرية. لتسجيل رغبات القدرات تحت الاجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا. اليكم رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022

بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022

مع انتهاء الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات الثانوية العامة بجميع محافظات جمهورية مصر العربية. تقد الطلاب واولياء الامور بالاستفسار عن رابط بوُابة الحُكومة المَصرية تنَسيق 2022. وذلك بهدف ادخال رغبات القدرات 2022 للجامعات التي تتطلب ذلك.

حيث يتثني لجميع الشعب العلمية والادبية المتقدمون لتسجيل رغبات القدرات بالمراحل الثلاثة من التنسيق الولوج الي رابط البوابة والاستعلام عن اسم المعهد او الكلية التي سيتم ترشيح القبول بها.

رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022

وضح مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للقبول بالجامعات عن مواعيد فتح تسجيل رغبات القدرات والتي يتم الاستعلام عنها من خلال التالي:

قم بتسجيل الدخول الي رابط البوابة الحكومية للتنسيق.

بعد الضغط على الرابط يجب ادخال بيانات الطالب ومحل الاقامة واسم المدرسة.

قم بالضغط علي تبويب الشعب الدراسية وتدوين المجموع الحاصل عليه الطالب بالثانوية العامة.

يتيح لك النظام عرض قائمة بجميع الكليات المتوفرة وذلك حسب البيانات والمعلومات التي يتم تقديمها بالموقع.

اختبارات القدرات 2022

من الجدير بالذكر انه تم فتح بوابة الحكومة المصرية للتنسيق لتستقبل رغبات الطلاب والطالبات من جميع محافظات جمهورية مصر العربية. حيث تتطلب العديد من الجامعات المصرية ادخال رغبات القدرات ويكون ذلك من شروط القبول بالكلية. وذلك الي جانب المجموع الكلي للقبول في الجامعات بناءً على درجات الثانوية العامة 2022 لضمان الامتثال لقبول الطلاب والطالبات للعام الدراسي 2022 -2023.

وقد تم إطلاق اختبار القدرات على مستوى بعض كليات الجامعة التي تحتاج إلى اجتياز الاختبارات التأهيلية بتنسيق الجامعة 2022. حيث تم فتح رابط التنسيق الإلكتروني لطلبة الثانوية العامة للتسجيل وحجز اختبارات رغبات القدرات ويستمر رابط البوابة مفتوح لاستقبال الرغبات حتي 6 أغسطس 2022.