نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام نتائج القبول الموحد 1444..موعد أعلان نتائج قبول الجامعات القبول الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة متي نتائج القبول الموحد بالجامعات السعودية، حيث يعد موعد اعلان النتيجة من اكثر الاستفسارات التي يرغب طلاب الثانوية العامة معرفتها. وخاصة بعد فتح باب التسجيل والقبول في الجامعات السعودية للطلاب والطالباتللالتحاق العام الدراسي الجديد 1444.

حيث بدءت الجامعات السعودية في تلقي طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد 2022 – 2023 وتم تحديد جدول خاص بالتسجيل في الجامعات السعودية. وتم غلق بوابة القبوُل المُوحد يوم الاربعاء 28 يوليو 2022 وينتظر الطلاب والطالبات موعد اعلان نتائج القبول الموحد 1444 بالجامعات السعودية.

متي تطلع نتائج القبول الموحد 1444

وضعت بوابة قبولي جدول زمني لاجراءات القبوُل للعام الجامعي 1444 وحددت رابط خاص بكل جامعة من خلاله يتم الاستعلام عن نتيجة القبول الموحد 1444. وتضمن الجدول الزمني للقبول التالي:

رابط الاستعلام عن نتائج القبوُل المُوحد 1444

من خلال تسجيل الدخول الي رابط بوابة نتائج القبول الموحد يتثني للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج القبول بالجامعات، وتم تفعيل رابط للاستعلام عن نتائج القبول الموحد للبنين / البنات علي النحو التالي:

الجدول الزمني للقبول الموحد

تم توضيح الجدول الزمني للموحد جدول الأولاد للقبول بالجامعات السعودية:

الترشيح للمقابلات، يوم الخميس ٢٩ الحجة – ٢٨ يوليو.

مواعيد المقابلات والاختبار، من ٣١ يوليو وحتي ١ اغسطس.

القبول النهائي: الفرز الأول ٣ محرم الموافق ١ أغسطس 2022.

اخر موعد لتأكيد القبول بالفرز الأول: ٦ محرم الموافق ٤ أغسطس.

الفرز الثاني والأخير، ٦ محرم الموافق ٤ اغسطس.

آخر موعد لتأكيد القبول بالفرز الثاني: ٩ محرم الموافق 7 أغسطس 2022.

الجدول الزمني للبنات :-

الترشيح للمقابلات/ الاختبار للتخصصات اللي تطلبه، يوم الخميس ٢٩ ذي الحجة الموافق 28 يوليو 2022.

مواعيد المقابلات والاختبار، يوم الأحد و الاثنين والثلاثاء من ٢ محرم الى ٤ محرم.

القبول النهائي، ٦ محرم الموافق ٤ اغسطس.

آخر موعد لتأكيد القبول، ٩ محرم الموافق ٧ اغسطس.

علاوة علي ذلك فقد وضعت كل جامعة من الجامعات السعودية رابط خاص بها يتم من خلاله تسجيل الدخول وفتح رابط الاستعلام عن القبول لكلاً من الطلاب والطالبات:

تعرفنا من خلال السطور السابقة علي اكثر الاستفسارات تداولاً متي تطلع نتائج القبول الموحد للالتحاق بالجامعات السعودية للعام الدراسي 1444.