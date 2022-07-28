قيمة دعم مربي الماشية 1444 وزارة البيئة والمياه والزراعة “توضح” القيمة المستحقة والشروط

تم الإعلان عن قيمة دعم مربي الماشية الذي يهتم به شريحة كبيرة من المواطنين بالمملكة الذين يعملون في هذا المجال، حيث يعتبر برنامج دعم المواشي من البرامج التي تقدم من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، لمساعدة وتقديم الفائدة للمزارعين المبتدئين، على أن يستمروا في تربية المواشي، ويوفر لهم البرنامج أيضا مساعدات مالية للمساعدة على شراء الإعلاف للمواشي، وغيرها من الوسائل التي تساعدهم على النهوض في تربية المواشي وتربيتها بشكل صحي، وتوفير أطباء بيطريين للكشف الدوري عليهم.

عوامل تحديد قيمة دعم مربي الماشية 1444

وفقًا لتصريحات وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية يتم تحديد قيمة إعانة مربي الماشية، التي يستحقها الفرد بناء على عدة عوامل وإليكم التفاصيل موضحة كالتالي:

أكدت وزارة البيئة والمياه أنه ليس هناك قيمة ثابتة للمربيين حيث تختلف هذه القيمة بناء على أعداد الماشية التي يمتلكها كل شخص.

كما تحدد المستحقة بناء على نوع الحيوانات العجول التي يقوم المربي بتربيتها حيث هناك أنواع ماشية تستحق قيمة دعم أعلى من أنواع آخري.

دخل الشخص المربي للماشية فأنه من العوامل التي تحدد مقدار القيمة أيضا.

أسعار بيع الماشية في الأسواق على مستوي العالم أيضا تحدد قيمة المساعدة للمربين بالسعودية.

شروط الحصول على دعم المواشي

يتساءل الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من قيمة إعانة مربي الماشية عن الشروط المطلوب توفرها، للحصول على الدعم، ولقد صرحت وزارة البيئة والمياه بالسعودية عن هذه الشروط موضحة بالتالي: