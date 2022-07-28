كيفية تسجيل الحصول على دعم أجور المعلمين 1444 بالسعودية

دعم أجور المعلمين 1444 بالسعودية .. أصدرت الحكومة السعودية اللائحة المنظمة لنظام العمل داخل حدود المملكة العربية السعودية وذلك من ضمنها اعتماد رواتب المدارس الأهلية 1444 لكل من الإداريين والمعلمين وكافة الخاضعين للمنظومة التعليمية وبالإضافة فقد أقرت أيضًا برنامج دعم كامل لرواتب المعلمين بالمدارس الأهلية السعودية لكافة العاملين بالمدارس وفقًا لضوابطها وشروطها من أجل الحصول على الدعم الكامل للراتب .

دعم أجور المعلمين 1444 بالسعودية

وقد أعلنت الموارد البشرية عن وجود صندوق بالمملكة العربية السعودية من أجل دعم المعلمين ورواتبهم.

وخاصة العاملين بالمدارس الأهلية سواء أكانوا معلمين أم معلمات وهو نوع من الدعم الذي تقوم المملكة العربية السعودية للمعلمين.

بالتعاون مع وزارة العمل وإذا كنت ترغب في معرفة الشروط الواجب توافرها فهي :-

أن يتم تسجيل المعلم من قبل المدرسة ببرنامج الخاص بدعم الأجور.

وأن تكون المدرسة في الحيز الأخضر والبلاتيني .

وكذلك أن تكون المدرسة قد سجلت المعلم مسبقًا بالتأمينات الاجتماعية.

وكذلك أن تكون ناشطة بالتأمين وكذلك أن تسجل المدرسة بنظام الحماية الخاص بالأجور .

وأن يشترط راتب المعلم لا يزيد عن 3 آلاف ريال سعودي .

ويجب أن يكون المعلم مسجل بالتأمينات الاجتماعية وموظف بالدوام الكامل .

ويشترط أن يكون غير مستفيد من أي برامج دعم من خلال وزارة الموارد البشرية .

وألا يكون طالب بأي جهة تعليمية أو تدريبية .

خطوات التسجيل للحصول على الدعم لأجور المعلمين