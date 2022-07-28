رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم قريبًا

أيام أو ساعات قليلة تفصلنا عن الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ذلك بعد تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، التي أشار فيها إلى أنه من المقرر أن يتم اعتمادها فورًا ورفعها إلكترونيًا وإعلان أسماء الأوائل مع بداية الأسبوع المقبل أول أغسطس، وذلك بعد الانتهاء رسميًا من مراجعة الأوراق ورصد الدرجات في الكنترولات وتجميع الدرجات بشكل دقيق، مؤكدًا أن كل طالب سيحصل على حقه كاملاً من حيث التصحيح والدرجات.

وزارة التربية والتعليم

حالة كبيرة من الترقب تسيطر على أولياء الأمور وآلاف الطلاب والطالبات في كافة أنحاء الجمهورية، قبل ساعات من استظهار النتائج التي كشفت المؤشرات الأولية عن ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضي، وكشفت التقارير أيضًا أنه تم الانتهاء بالفعل من تصحيح جميع أوراق الإجابات الخاصة بالمواد المختلفة، وجاري فقط مراجعة ترصيد الدرجات وتسجيلها إلكترونيًا، وفور الانتهاء سيتم اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم لرفعها إلكترونيًا سريعًا.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية التربية والتعليم والتعليم الفني

ثم إدخال رقم جلوس الطالب واضغط موافق.

وسوف تظهر لك جميع الدرجات لكل مادة والدرجة النهائية والنسبة المئوية.

وفي حالة إذا كان الطالب راسب سوف يظهر له دخوله على الدور الثاني من الامتحانات.

مع الأخذ في الاعتبار أن المجموع الكلي لكلاب وطالبات الثانوية العامة هو 410، يتم تجميع الدرجات أو معرفة المجموعة النهائي، ثم قسمه على إجمالي الدرجات، ثم الضرب في 100، لتظهر لك على الفور النسبة المئوية التي حصلت عليها، وقد تظهر النسبة المئوية الكلية بجانب النتيجة فور ظهورها عبر الموقع الرسمي، ويُمكنك الحصول على ترتيبك في الدفعة لاحقًا عبر موقع الوزارة خلال ساعات من استظهارها.