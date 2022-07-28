شروط تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور 1444 والطريقة

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تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور 1444 .. يبحث الكثير من الطلاب وكذلك أولياء الأمور عن طريقة صحيح من أجل تسجيل دخول أبنائهم في المدارس بالمملكة العربية السعودية وذلك عن طريق طلباتهم بموقع نور التعليمي فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة أنه تقرر بدء عملية التسجيل قبل العام الدراسي الجديد بالنسبة لطلبة الصف الأول الابتدائي في كل المدارس الموجودة داخل السعودية وأن كل مدرسة تقوم بوضع شروطها الخاصة من أجل الالتحاق والانضمام بها من قبل الطلاب وأن التسجيل سيتم بمعرفة المنصة الخاصة بالتعليم نور الإلكترونية دون التوجه إلى المدرسة أو إلى الإدارة التعليمية . تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور 1444 وأصدرت وزارة التربية والتعليم السعودية تعليماتها بشأن طريقة التسجيل في نظام نور التعليمي للطلاب المستجدين . وهو عبر الخطوات التالية:- أولًا الدخول إلى الإنترنت عبر موقع نور التعليمي.

ثانيًا تسجل الدخول باسم المستخدم وكذلك كلمة المرور.

ثالثًا تقوم بالضغط على تسجيل دخول على صفحة تسجيل الأبناء .

رابعًا تضغط على تسجيل طالب.

خامسًا تقوم بكتابة رقم الهوية الخاصة بالطالب ورقم الإقامة الخاصة به وبعائلته .

خامسًا تحدد بعدها صلة القرابة بين ولي الأمر والطالب

سادسًا تكتب الوظيفة التي يعمل بها ولي الأمر.

سابعًا ستظهر لك نافذة تخص كافة البيانات الهامة بالأم ومصدر الهوية وكذلك الجنسية

وثامنًا تدخل رقم جواز السفر وموعد انتهاءه ورقم السجل المدني والأب بالإنجليزية واسم الأول للطالب بالعربية .

والإنجليزية والعائلة والأب والجد بالعربي وتاريخ الميلاد والجنس الخاص بالطالب ذكرًا كان أو أنثى .

وكذلك يطلب من ولي الأمر تسجيل المسكن ونوعه إيجارًا أم تملكًا والعنوان الوطني بالشارع الفرعي.

وكذلك الرئيسي بالحي والمنطقة والمدينة الإدارية والرمز البريدي ورقم المنزل الذي يقطن فيه الطالب والجوال وهاتف المنزل.

وتاسعًا تنهي إدخال كافة البيانات والمعلومات الشخصية المطلوب منك إدخالها .

من أجل تسجيلها في المدرسة المراد التقديم للطفل بها واسم المدرسة ونوعا والإدارة ومكتب التربية والتعليم .

أيضًا من البيانات المطلوب إدخالها.

وبعد ذلك أيضًا أن تقوم برفع الأوراق والمستندات المطلوبة منك لتثبت صحة المعلومات التي قمت بإدخالها واضغط إرسال أو تأكيد الطلب. وبهذا نكون قد شرحنا بالتفصيل طريقة تقديم الطلاب المستجدين وتسجيلهم عبر نور . عمر شويل - جدة شروط تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور 1444 والطريقة - ثقفني

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