نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسعار الجديدة لشاورما البيك 2022 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأسعار الجديدة لشاورما البيك 2022 .. الشاورما هي الوجبة الشهيرة في السعودية وكذلك في جميع دول العالم باختلاف طرق طهيها وتجهيزها فلقد حافظت الوجبة على طلبها بين الوجبات السريعة فأصبحت تعتلي القمة مع باقي الوجبات الشهيرة التي سرعان ما يطلبها المواطنون وتتميز سلسلة مطاعم البيك بهذه الوجبة وأنها من الوجبات السريعة الأكثر طلباً من قبل المواطنين والأفراد في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة وذلك نظرًا للتتبيلة الخطيرة التي يقدمها المطعم وسلسلة فروعه وفي الحقيقة أن هناك خبر غير سار لمحبي الشاورما بشكل كبير حيث تم تعديل أسعار منيو البيك وقائمة المأكولات وذلك تبعًا لتغيير أسعار السلع في الأسواق.

الأسعار الجديدة لشاورما البيك 2022

وشاورما البيك من أكثر الأصناف والأطباق والسندوتشات رغبة من قبل الكثير من المواطنين فهي أساسية يوميًا لدى المطعم .

صاحب الشهرة الأوسع في المملكة العربية السعودية فيمتلك تاريخًا من الثقة والمذاق اللذيذ يجتاز الـ 45 عام تقريبًا .

وذلك في 120 فرع على مستوى محافظات ومدن المملكة السعودية وتتميز شاورما البيك بميزة عن باقي المطاعم.

فهي موجودة لدى البيك باختيارين لتناسب كل الأذواق فيمكنك الحصول عليها بصلصة الطحينة وكذلك شاورما البيك .

بصلصة الثوم وفي كلا الاختيارين يتم تقديم السانودتش ويحتوي علي الأتي شاورما الدجاج المشوي بالتتبيلة المميزة مع الصلصة المختارة.

والخيار المخلل أساسي عليهما وكل ذلك ملفوف في الخبز العربي الطازج والرقيق الذي يتميز به فروع البيك.

وكما أن هناك اختيارات من قبل سلسلة مطاعم البيك في المكونات والتعديل بين الصلصة الثوم أو حتى الطحينة .

فكذلك يمكنك أن تحصل على شاورما البيك الشهيرة بالمذاق العادي للأطفال والمذاق الحار أو الحراق.

ويوضح المطعم أن الساندوتش به 300 سعر حراري تقريبًا بينما صلصة الثوم أكثر قليلة 320 سعر حراري والشاورما.

هي أحد عناصر المنيو الخاص بالقائمة التي تقدمها سلسلة مطاعم البيك ومن أهم هذه السندوتشات صاج دي لايت.

الذي يكون مكونًا من فيليه الدجاج المشوي بجانب الصلصة الدي لايت وكذلك ساندوتش الفيليه الدجاج العادي.

مع صلصة الثوم و تتبيلة البيك المميزة والبطاطس المحمرة ومخلل الخيار ملفوفة في خبز عربي .