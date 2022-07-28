نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الإعلان عن نتائج قبول الجامعات بالسعودية 1444 وطريقة الاستعلام في المقال التالي
موعد الإعلان عن نتائج قبول الجامعات بالسعودية 144 وطريقة الاستعلام ..مع نهاية كل عام دراسي والإقبال على العام الجديد تجد نسبة البحث تزيد بشأن مواعيد الإعلان عن النتائج الخاصة بالجامعات السعودية وقائمة القبول الخاصة بكل جامعة وأسماء الطلاب المقبولين كذلك فبعد أن ينتهي الطلاب من التقديم للجامعات وفق رغباتهم بشكل إلكتروني وموحد على جميع الطلاب بالمنصات الإلكترونية ينتظر أولياء الأمور النتائج الخاصة بتلك الرغبات والقبول بالجامعات وفق التخصص المطلوب والذي دونه الطالب.
نتائج قبول الجامعات بالسعودية 1444
فقد أعلنت كل جامعة منفردة عن موعد الإعلان عن نتائج القبول وكذلك الترشيح وفق الرغبات التي قدمها الطلاب بشكل مبدئي للعام الدراسي الجديد 2022 – .1444 .
- فجامعة أم القرى أعلنت أنه سيتم الإعلان عن موعد ظهور نتائج القبول من خلال الرابط المخصص لذلك ويسري هذا على كافة التخصصات الموجودة بها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها .
- وجامعة جزان قامت أيضاً بنشر موعد الإعلان عن نتائج الترشيح والقبول بها من خلال الرابط الرسمي للجامعة .
- وجامعة الملك عبد العزيز أيضًا أعلنت أنه سيتم توضيح كافة التفاصيل والإعلان من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي.
- أما جامعة الرياض فقد أعلنت مباشرة عن موعد الإعلان رسميًا وهو الموافق 7 أغسطس 2022 أو يوم 9/1/1444 .
- بينما جامعة تبوك وجهت الطلاب ناحية الموقع الإلكتروني الخاص بها من أجل الإعلان عن نتائج القبول والترشيح بها.
- جامعة تبوك قامت بالإعلان عن بعض النتائج الخاصة بقبول الطلاب والرد على الرغبات الخاصة بهم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت.
- وكذلك جامعة الباحة التي قالت أن الإعلان الرسمي عن نتائج القبول بالجامعة لديها سكون إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي.
- أما الجامعة الإسلامية التي أكدت أن كل البيانات والرغبات تتم بشكل إلكتروني لذلك سيتم الإعلان عن الموعد والرد على النتائج إلكترونيًا.
- أما جامعة الطائف فقد ردت على كافة الاستفسارات من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي .
- وجامعة جدة قالت أنها ستعلن النتائج بشكل مباشر دون الحاجة لإعلان موعد الرد على الطلاب عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
- وكذلك جامعة حائل والفصيم بشروا الطلاب بالإعلان عن نتائج ترشيحهم للجامعة مباشرة من خلال الموقع الخاص بكل جامعة.
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