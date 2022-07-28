“من هنا” رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس رسمياً اليوم عبر azhar.eg

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس والتي سوف تعلن في الساعات القليلة المقبلة على بوابة الأزهر التعليمية وفقا لما تم الإعلان عن اقامة مؤتمر لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، والتي تم إعلان الأوائل بالأمس وتم توقيع الاعتماد من شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب على اعتماد النتيجة لتصبح متاحة اليوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022 في خلال الساعات المقبلة والتي متوقع أن تكون عقب انتهاء المؤتمر الذي يقام ظهر اليوم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس

إعلان رسميا الانتهاء من مرحلة تصحيح الأوراق والمراجعة لطلاب الثانوية الأزهرية في الساعات الماضية وتم إعلان نتائج الأوائل في الأقسام المختلفة وحصل الأول على القسم العلمي على مجموع 99.85% أما الأول على القسم الأدبي فحصل على 98.73%، وجارى الآن رفع باقي نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 على بوابة الأزهر التعليمية وهى الموقع المعتمد من مشيخة الأزهر والتي من خلاله تعلن نتائج جميع الطلاب مجانا وإلكترونيا دون الحاجة إلي الذهاب إلي المعاهد والمدارس الأزهرية في خاصة وان غدا اجازة رسمية والتي تعلن في ظهر اليوم فور الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي يعلن به اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، وتم تحديد موعد العلان النتيجة على أن يكون اليوم في تمام الثانية ظهرا.

بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الثانوية الأزهرية 2022

يتوافر رابط رسمي وحيد لاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس وهو بوابة الأزهر الإلكترونية فقط، والتي هو معتمد من قبل مؤسسة الأزهر الشريف ومن خلاله تقدم عدة خدمات إلي طلاب الأزهر والعاملين به واهمها إعلان النتائج النهائية المعتمدة، واليوم علن نتائج الثانوية الأزهرية 2022 بشكل مؤكد وخاصة وبعد إعلان أسماء الأوائل بالأمس وتم إبلاغهم هاتفياً والتهنئة من الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، واليك الخطوات الصحيحة عبر رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس