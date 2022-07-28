كييف: موسكو استولت على ثانى أكبر محطة طاقة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن القوات الروسية استولت على ثانى أكبر محطة كهرباء فى أوكرانيا، مشيراً إلى أن موسكو تقوم "بإعادة انتشار مكثفة" لقواتها فى ثلاث مناطق جنوبية.

كما قال المستشار الرئاسى أوليكسى أريستوفيتش فى مقابلة نشرت على موقع يوتيوب أمس الأربعاء، "لقد حققوا ميزة تكتيكية ضئيلة - لقد استولوا على فوهليهيرسك".

وكانت القوات المدعومة من روسيا قد أعلنت فى وقت سابق عن الاستيلاء على محطة توليد الكهرباء فولهيرسك التى تعود إلى الحقبة السوفيتية والتى تعمل بالفحم.