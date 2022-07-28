زلزال يضرب شمال تشيلى

جدة - نرمين السيد - وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى بأن الزلزال ضرب مدينة أنتوفاجاستا فى شمال تشيلي، مشيراً إلى أنه وقع على عمق 200 كيلومتر. ولم ترد حتى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية .

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