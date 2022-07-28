العالم اليوم - "بروج" الإماراتية.. 3.5 مليار دولار إيرادات النصف الأول 2022

انتم الان تتابعون خبر "بروج" الإماراتية.. 3.5 مليار دولار إيرادات النصف الأول 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 يوليو 2022 07:18 صباحاً - أعلنت شركة "بروج" الإماراتية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية عن الشهور الستة الأولى من عام 2022.

وفي تقريرها الأول عن أرباحها المالية كشركة مدرجة، ارتفعت إيرادات "بروج" بنسبة 16.4 بالمئة، لتصل إلى 3.46 مليار دولار عن النصف الأول من عام 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأرجعت "بروج"، وهي إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، الزيادة في الإيرادات إلى نمو حجم المبيعات بنسبة 8.6 بالمئة، وارتفاع متوسط سعر الطن بنسبة 4.1% على مستوى منتجات بروج.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بنسبة 1.7 بالمئة إلى 1.512 مليار دولار.

في حين ارتفع صافي الدخل بنسبة 2.5% ليصل إلى 853 مليون دولار.

وارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 17.6% في حين ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بنسبة 35.5%.

وقد تم تحقيق ذلك على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية حيث تمكنت "بروج" من تحسين عمليات الحصول على المواد الخام محققة بذلك انخفاضاً في تكاليف الإنتاج الإجمالية لكل طن مقارنة بالربع السابق.

وشهدت "بروج" خلال النصف الأول من عام 2022 نمواً في قدرتها الإنتاجية الإجمالية للشركة بنسبة 6.9% على أساس سنوي بعد استكمال تشغيل الوحدة الخامسة الجديدة لإنتاج البولي بروبيلين بكامل طاقتها، واستكمال الصيانة الدورية الشاملة لمصنع بروج 1 ("B1") في الربع الأول، مما ساهم في تحقيق نمو بنسبة 8.6% على أساس سنوي في أحجام المبيعات الإجمالية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ورئيس مجلس إدارة شركة بروج: "حققت إيرادات "بروج" نمواً كبيراً في أول نتائج مالية نصف سنوية لها كشركة مدرجة، مما يؤكد كفاءة الأداء المالي والمرونة التجارية للشركة".

وأشار إلى "أن هذه النتائج المتميزة تأتي بعد النجاح غير المسبوق لطرح حصة أقلية من أسهم "بروج" في سوق أبوظبي للأوراق المالية في شهر يونيو الماضي".

وأضاف الدكتور سلطان الجابر: "تماشياً مع رؤية القيادة بمضاعفة العمل لتحقيق قيمة إضافية من جميع أعمال "أدنوك" وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الإماراتي وجذب الاستثمارات، تقوم "بروج" بدور أساسي ضمن استراتيجية "أدنوك" الطموحة للنمو والتوسع في مجالات التكرير والتسويق والتصنيع، ولديها إمكانات كبيرة تساعدها على تحقيق المزيد من التقدم في المستقبل، خاصة في ضوء النمو الكبير الذي يشهده قطاع البتروكيماويات عالمياً. وستستمر "أدنوك" وشريكها الاستراتيجي "بورياليس"، بتعزيز دورهما كمساهمين بحصة الأغلبية في شركة "بروج" لدعم مسيرة نموها وسعيها المتواصل لخلق قيمة نوعية وتحقيق عوائد كبيرة ومتميزة للمساهمين".

وواصلت "بروج" أيضاً تحقيق علاوات سعرية أعلى من الأسعار القياسية خلال النصف الأول من العام 2022، خاصة في شهر يونيو، مما يدل على نجاح الشركة في توفير مزيج متميز من المنتجات المتنوعة، فضلاً عن قدرتها على اغتنام فرص الأسعار الإقليمية.

وبلغت علاوة البولي بروبيلين خلال النصف الأول من عام 2022 نحو 283 دولار للطن الواحد، مقابل 262 دولار للطن الواحد خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما بلغت علاوة البولي إيثيلين 368 دولار للطن الواحد، مقارنة بنحو 264 دولار للطن الواحد خلال النصف الأول من عام 2021.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورياليس، توماس غانغل، إن "هذا الأداء القوي لبروج يتيح مواصلة مسيرة النمو، في ظل الشراكة طويلة الأجل بين بورياليس وأدنوك. كما يدعم كذلك استراتيجية بورياليس للتوسع الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط وأسيا".

وحققت بروج تدفقاً نقدياً قوياً في النصف الأول من عام 2022 بنسبة 94%، مما يعكس ارتفاع الربحية الأساسية وانخفاض النفقات الرأسمالية بعد استكمال بناء وتشغيل الوحدة الخامسة الجديدة لإنتاج البولي بروبيلين.

واستناداً إلى الأداء القوي لعملياتها وأوضاع السوق الحالية، تؤكد بروج مجدداً عزمها على دفع 975 مليون دولار كتوزيعات أرباح للمساهمين عن السنة المالية 2022، ودفع 1.3 مليار دولار على الأقل عن السنة المالية 2023.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بروج، هزيم سلطان السويدي "لقد سجلنا نمواً كبيراً في أحجام المبيعات خلال النصف الأول من العام 2022، ونواصل تحقيق علاوات سعرية تفوق الأسعار القياسية، ما يعكس القيمة المضافة لمنتجاتنا وحلولنا المبتكرة، ويؤكد تميزها وتأثيرها الإيجابي على المجتمع. نحن متفائلون حيال النمو المستقبلي للشركة، وما زلنا ملتزمون بتوفير قيمة استثنائية وتوزيعات أرباح جذابة للمساهمين".

وكان إدراج شركة "بروج" في سوق أبوظبي للأوراق المالية في شهر يونيو 2022 هو الأكبر على الإطلاق في أبوظبي، والأكبر لشركة بتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط.

وكان مستوى الإقبال على الاكتتاب العام الأولي قد بلغ حوالي 42 مرة ضعف القيمة المستهدفة ضمن فئات المستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤسسيين، مع زيادة في الطلب من قبل المستثمرين الأفراد أكثر من أي اكتتاب عام أولي جرى في الإمارات على مدى ما يقارب 20 عاماً.

وبعد استكمال إدراج الشركة، انضمت بروج إلى سلسلة مؤشرات "فوتسي راسل" للأسهم العالمية التي يسترشد بها المستثمرون في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بقرارات تخصيص الأصول وبناء المحافظ الاستثمارية.

ويعكس انضمام بروج إلى هذه المؤشرات الرئيسية مكانة الشركة وحضورها العالمي المتنوع ويؤكد على أهميتها بالنسبة لقاعدة المستثمرين المؤسسيين العالميين الذين شاركوا في الاكتتاب العام الأولي لبروج.