البوابة التعليمية تسجيل دخول للاستعلام عن نتائج الدور الثاني في سلطنة عُمان، ويتم تسجيل الدخول بحساب الطالب أو ولي الأمر وكذلك لاستخراج شهادات الدور الثاني للطلاب وأيضا تسجيل الطلاب الجدد في المدارس بالقطاع الحكومي أو الخاص بالسلطنة، ويتم اتباع عدد من الخطوات التي يقوم ولي الامر بها أن يحصل على حساب خاص وخطوات للتسجيل والاستعلام عن نتائج الطلاب واستخدام البوابة التعليمية.

البوابة التعليمية تسجيل دخول 1443

يكون لكل من الطالب وولي الأمر والمعلم والعامل بالقطاع التعليمي حساب خاص على البوابة.

يتم من خلالها إنهاء كافة المعاملات الحكومية بالقطاع التعليمي دون الحاجة إلى الذهاب لمكتب الموظفين.

حيث يتم من خلالها إنهاء أعمال التسجيل للطلاب الجدد من خلال حساب ولي الأمر.

يكون من خلال البوابة ترقيات العاملين بالقطاع التعليمي وتنقلاتها وأيضا صرف الرواتب والحوافز.

يمكن للطالب الاستعلام عن النتائج بحساب الطالب وكذلك ولي الأمر.

يكون لولي الأمر استخراج شهادة الطلاب إلكترونيا من حساب ولي الأمر.

[البوابة التعليمية تسجيل دخول] حساب ولي الأمر home.moe.gov.om نتائج سلطنة عُمان 1443

تختص البوابة التعليمية في سلطنة عٌمان بكل ما يخص الشأن التعليمي بالسلطنة، حيث قامت وزارة التعليم بإطلاقها لإتمام كافة التعاملات الإلكترونية بين الوزارة والمستخدمين، وتعتبر من أحدث الطرق العالمية في الاستعمال الرقمي، وتأتي ضمن دور السلطنة في التحول الرقمي ومواكبة التعامل الإلكتروني في العصر الحديث، ويتلخص عمل البوابة في الاستخدامات التالية:

ويأتي استخدام البوابة الإلكتروني من خطط السلطنة للتطوير في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بالسلطنة والتي يتم فيه توفير الوقت والجهد والحصول على البيانات الأدق والأداء الأسرع، كما يضمن التعامل الإلكتروني الرقمي سرية البيانات الخاصة بالمستخدمين والمتعاملين، كما يضمن كذلك سهولة التثبت من صحة بيانات الطالب وولي الأمر ودقة في استخراج نتائج الاختبارات.

كيفية إنشاء حساب على البوابة التعليمية

يكون من حق ولي الأمر والطالب والعامل بالقطاع التعليمي، والذي يستفيد من خدمات البوابة إنشاء حساب عليها بالرقم السري ليتم استخدامها في الأغراض التي يرغب فيها:

تكون الخطوة الأولى هي الولوج على (رابط البوابة التعليمية لسلطنة عٌمان).

يتم تسجيل الدخول بالهاتف الذكي، الاختيار بين الخيارات، أو الدخول عبر الحاسوب وكذلك البطاقة الذكية.

تتيح البوابة التعرف على الدليل الإلكتروني للتعرف على خدمات البوابة والاستفادة منها.

الدخول بالهاتف الذكي يتم تسجيل الدخول باسم الطالب والرقم السري على الهاتف النقال.

يقوم بتسجيل رقم الهوية الوطنية.

تصل إلى المستخدم على الهاتف رسالة تأكيد قبول الدخول. تسجيل الدخول من الحاسوب يقوم صاحب الطلب بتسجيل الدخول على البوابة التعليمية من الحاسوب.

يتم الدخول بحساب الطالب والرقم السري.

يمكن إنشاء كلمة مرور جديدة إذا نسي الكلمة القديمة. الدخول بالبطاقة الذكية يقوم باختيار خيار الدخول بالبطاقة الذكية واتباع الخطوات اللازمة للتسجيل.

كيفية إنشاء حساب ولي الأمر