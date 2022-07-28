نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي الجديد 1444 وموعد بداية المدارس والجامعات 2022 في المقال التالي
التقويم الدراسي الجديد 1444 وموعد بداية المدارس والجامعات 2022 وكذلك موعد بداية المدارس للكادر الإداري حيث يرغب الكثير من أولياء الأمور والطلاب في معرفة متي تبدأ المدرسة الفصل الأول وبداية المدارس حضوريا وكذلك موعد بداية الحضور في الجامعات وتفاصيل قرار وزارة التعليم السعودية الخاص بإعلان جدول التقويم الدراسي الجديد 1444 للمدارس والجامعات والتدريب التقني والمهني بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي علي جدول التقويم المدرسي للعام الدراسي الجديد 1444.
موعد بداية الدراسة حضوريا 1444
وفق ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم السعودية ان موعد الدراسة وبداية اول يوم دراسي للعام الجديد 1444 ستكون في اليوم الأول من شهر صفر 1444 هجريا والذي يوافق ميلاديا يوم الثامن والعشرين من أغسطس 2022 موعدا لبداية عودة المدارس السعودية لكافة المراحل الدراسية.
التقويم الدراسي الجديد 1444
- موعد بداية المدارس 1 صفر 1444.
- ثم اجازة اليوم الوطني يومي الأربعاء والخميس 25، 26 صفر 1444.
- أيضا اجازة نهاية أسبوع اولي مطوله في 19 ربيع الأول ثم أجازه نهاية أسبوع ثانية مطوله في 16 ربيع الثاني 1444.
- كذلك موعد اجازة الفصل الدراسي الأول من يوم 30 ربيع الثاني 1444.
- ثم موعد العودة للدراسة بعد اجازة الفصل الأول وموعد الدراسة الفصل الثاني ستكون يوم 10 جمادي الأول 1444.
- ايضا إجازتين نهاية أسبوع مطوله يوم 24 جمادي الأول ثم 22 جمادي الآخر 1444.
- بعد ذلك اجازة يوم التأسيس السعودية يومي 2،3 شعبان 1444.
- ايضا موعد اجازة الفصل الثاني يوم 10 شعبان 1444.
- ثم موعد الدراسة الفصل الثالث يوم 20 شعبان 1444.
- كذلك موعد اجازة عيد الفطر للمدارس بداية من يوم 22 رمضان 1444.
- ثم موعد العودة للمدارس بعد اجازة عيد الفطر يوم 6 من شوال 1444.
- بعدها اجازة نهاية أسبوع خامسة مطوله يوم 8 ذي القعدة 1444.
- ثم موعد اجازة نهاية العام الدراسي يوم 4 ذي الحجة 1444.
التقويم الدراسي للجامعات 1444
- موعد بداية الدراسة في الجامعات يوم 1 صفر 1444.
- ثم اجازة اليوم الوطني يومي الأربعاء والخميس 25، 26 صفر 1444.
- أيضا اجازتي نهاية أسبوع مطوله في يومي الاحد، الاثنين 20، 21 ربيع الأول 1444 ثم يوم الخميس 16 ربيع الآخر 1444.
- كذلك موعد بداية اجازة الفصل الدراسي الأول يوم 30 ربيع الآخر 1444.
- بعد ذلك اجازة يوم التأسيس السعودية يومي 2،3 شعبان 1444.
- ثم اجازة الفصل الدراسي الثاني يوم 10 شعبان 1444.
- ثم موعد العودة للمدارس بعد اجازة عيد الفطر يوم 6 من شوال 1444.
- ايضا موعد اجازة نهاية العام الجامعي يوم 4 ذو الحجة 1443.
- ثم موعد بداية عودة الكادر الإداري للمدارس يوم 24 من محرم 1443.
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