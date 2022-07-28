التقويم الدراسي الجديد 1444 وموعد بداية المدارس والجامعات 2022 وكذلك موعد بداية المدارس للكادر الإداري حيث يرغب الكثير من أولياء الأمور والطلاب في معرفة متي تبدأ المدرسة الفصل الأول وبداية المدارس حضوريا وكذلك موعد بداية الحضور في الجامعات وتفاصيل قرار وزارة التعليم السعودية الخاص بإعلان جدول التقويم الدراسي الجديد 1444 للمدارس والجامعات والتدريب التقني والمهني بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي علي جدول التقويم المدرسي للعام الدراسي الجديد 1444.

موعد بداية الدراسة حضوريا 1444

وفق ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم السعودية ان موعد الدراسة وبداية اول يوم دراسي للعام الجديد 1444 ستكون في اليوم الأول من شهر صفر 1444 هجريا والذي يوافق ميلاديا يوم الثامن والعشرين من أغسطس 2022 موعدا لبداية عودة المدارس السعودية لكافة المراحل الدراسية.

التقويم الدراسي الجديد 1444

موعد بداية المدارس 1 صفر 1444.

ثم اجازة اليوم الوطني يومي الأربعاء والخميس 25، 26 صفر 1444.

أيضا اجازة نهاية أسبوع اولي مطوله في 19 ربيع الأول ثم أجازه نهاية أسبوع ثانية مطوله في 16 ربيع الثاني 1444.

كذلك موعد اجازة الفصل الدراسي الأول من يوم 30 ربيع الثاني 1444.

ثم موعد العودة للدراسة بعد اجازة الفصل الأول وموعد الدراسة الفصل الثاني ستكون يوم 10 جمادي الأول 1444.

ايضا إجازتين نهاية أسبوع مطوله يوم 24 جمادي الأول ثم 22 جمادي الآخر 1444.

بعد ذلك اجازة يوم التأسيس السعودية يومي 2،3 شعبان 1444.

ايضا موعد اجازة الفصل الثاني يوم 10 شعبان 1444.

ثم موعد الدراسة الفصل الثالث يوم 20 شعبان 1444.

كذلك موعد اجازة عيد الفطر للمدارس بداية من يوم 22 رمضان 1444.

ثم موعد العودة للمدارس بعد اجازة عيد الفطر يوم 6 من شوال 1444.

بعدها اجازة نهاية أسبوع خامسة مطوله يوم 8 ذي القعدة 1444.

ثم موعد اجازة نهاية العام الدراسي يوم 4 ذي الحجة 1444.

التقويم الدراسي للجامعات 1444