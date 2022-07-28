نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “natiga.azhar.eg” نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2021-2022 عبر بوابة الازهر الالكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج شهادة الأزهر natiga.azhar.eg على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، حيث يبحث العديد من تلاميذ الأزهر الشريف وأولياء الأمور عن نتائج الأزهر 2022، شهادة السنة الثانية بوابة الأزهر في 28 يوليو 2022 ، تنافس مجموعه من 139 ألف طالب في الامتحانات لجميع التخصصات العلمية والفنية في المحافظات المصرية: 46648 في العلوم ، و 91392 في الآداب ، و 539 في الدراسات الإسلامية ، و 143 في العلوم الإسلامية.

نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2022

أفاد قطاع الأزهر بإعلان نتائج ثانوية الأزهر 2022 يوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022 الساعة 2:00 ظهراً على بوابة الأزهر الإلكترونية ، حيث سيصدر الإمام الأكبر نتائج الشهادة الثانوية الازهرية للعام 2022، من الشائع أن نسبة نجاح الأزهرية 2022 أكبر من العام السابق ، حيث تتصدر الفتيات الدفعة الأولى من المرحلة الثانوية للأقسام الأدبية والعلمية والقانونية.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالرقم القومي

وبحسب الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لامتحانات ثانوية الأزهر سيتم الكشف عن نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية خلال الساعات القادمة عبر رابط موقع الأزهر الإلكتروني :

انتقل إلى الرابط التالي للحصول على نتيجة ثانوية الأزهر 2022 من بوابة نتائج الأزهر الإلكترونية.

يتم أدخال الرقم القومي أو جواز السفر لغير المصريين.

اكتب رقم مقعد الطالب بدقة.

يجب تحديد التقسيم (علمي أو أدبي).

اضغط على استفسار للاطلاع على تفاصيل حصيلة الثانوية الأزهرية 2022.

رابط الحصول علي نتيجة الثانوية الأزهرية

الأزهر الشريف مستعد لإعلان نتائج اختبار الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2021-2022 خلال الساعات القليلة المقبلة وتحديدآ ظهر اليوم 28/7/2022، ويمكنكم الحصول علي النتائج من خلال رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021-2022.

نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية أخر 10 سنوات

طلاب ثانوية الأزهر ينتظرون نتائج امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021-2022 والتي سيتم الإعلان عنها نهاية الشهر الجاري على موقع بوابة الأزهر حيث تتواجد مراكز التصحيح الستة عشر للتحضير لأعمال المراقبة والمراجعة بعد اكتمال عملية التصحيح ، فيما يلي نسب النجاح في السنوات العشر الماضية التي شهدت زيادة في نتيجة عام 2020 ، وكانت أقل السنوات نتيجة عام 2015 ، ومعدلات النجاح في السنوات العشر الماضية: –

وحققت ثانوية الأزهر نسبة نجاح بلغت 51٪ عام 2012.

حققت مدرسة الأزهر الثانوية نسبة نجاح بلغت 55.2٪ في عام 2013.

وحصلت ثانوية الأزهر على نسبة نجاح بلغت 63.41 في المائة عام 2014.

بلغت نسبة النجاح في ثانوية الأزهر 28٪ عام 2015.

وبلغت نسبة النجاح في ثانوية الأزهر 41.94٪ في عام 2016.

وبلغت نسبة النجاح في ثانوية الأزهر 57.2 بالمئة في عام 2017.

بلغ معدل النجاح في 2018 في ثانوية الأزهر 63.81 بالمئة.

وحصلت ثانوية الأزهر على نسبة نجاح بلغت 49.98٪ في عام 2019.

حققت ثانوية الأزهر 2020 نسبة نجاح بلغت 67.66 بالمائة.

تبلغ نسبة النجاح في ثانوية الأزهر 2021 51.25 بالمائة.

وبعد التصديق على نتيجة الشهادة الثانوية تنشر بوابة الأزهر صور وأسماء الطلاب الأوائل على نفس الموقع الرسمي بعد التواصل معهم وتهنئتهم على إنجازاتهم.