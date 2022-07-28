طريقة تقديم اعتراض في حساب المواطن عبر موقع ca.gov.sa

ما هي طريقة تقديم اعتراض في حساب المواطن؟ وهل الأمر صعب أم بسيط؟ كل تلك الأسئلة سوف تحصل على إجابة لها من خلال هذا المقال، حيث أن برنامج حساب المواطن السعودي من ضمن الخدمات التى تم تطبيقه من قبل الحكومة السعودية لكافة المواطنين السعوديين، والذين يعانون من الدخل المنخفض والذين في احتياج شديد لكافة سبل الدعم المادي، ويتم الحصول على هذا المبلغ في يوم 10 من الشهور الميلادية، ومنذ أن انطلق هذا البرنامج وقد أعلن على موقع التواصل تويتر من خلال الصفحة الرسمية التابعة له عن الآلية الخاصة كيفية تقديم الاعتراض حساب المواطن المالي، والأهلية.

طريقة تقديم اعتراض في حساب المواطن

أعلن حساب المواطن عن طريقة تقديم طلب اعتراض حساب المواطن. في البداية أوضح برنامج حساب المواطن مفهوم الخاص بالاعتراض المالي فهو عبارة عن إمكانية الشخص المستفيدين من حساب المواطن من أن يقدم اعتراض لكي يتم مراجعة النتائج الخاصة بالاستحقاق، وهذا يتم من خلال البوابة الخاصة لبرنامج حساب المواطن، وهذا يتم بطريقة الكترونية، ولكن يجب الانتباه إلى أمر ما أن ذلك الاعتراض يجب أن يكون في حدود 90 يومًا من الوقت التي صدرت به النتيجة الخاصة بالاستحقاق.

خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن

تذهب في البداية إلى البوابة الرئيسية موقع حساب المواطن.

ثم تضغط على كلمة (إدارة الحسابات)، وبعده يمكنك أن تدخل على كلمة (حسابي).

ثم تقوم بالنقر فوق التاريخ الذي حصلت فيه على الاستحقاق، وفي تلك الحالة ستجد قائمة قد انبثقت أمامك يتم بها إثبات الإحالة.

ويتم البحث جيدًا في الطلب الخاص بك، وإذا بالفعل لم تتوفر الأهلية في حساب المواطن سوف تحصل على إجابة للأسباب التي تم الرفض من أجلها بشكل مفصل.

او كان تقديم اعتراض مالي في حساب على قيمة الدعم سيتم عرض تفاصيل الاعتراض على حساب المواطن.

ومن ثم تنتقل للأيقونة (تقديم اعتراض على نتائج)، والتي سوف يمكنك أن تجدها بجوار الأسباب التي تم الرفض من أجلها.

هناك عليك أن تكتب كافة البيانات التي تظهر أمامك في الطلب الخاص بالاعتراض، وبعدها انقر على كلمة (إرسال).

وبذلك نكون حددنا كيفية تقديم اعتراض حساب المواطن

وإلى هنا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي تتواجد به طريقة تقديم اعتراض في حساب المواطن. ويجب ألا يتأخر المتضرر في تقديم الاعتراض في حساب المواطن. عبر منصة حساب المواطن الإلكترونية لأن له مدة محددة لا تزيد عن الثلاثة أشهر. فإذا تم تجاوز تلك المدة لن يتم استقبال الطلب من الأساس.