طريقة التسجيل في العنوان الوطني للأفراد والمؤسسات 1444

التسجيل في العنوان الوطني السعودي لكل من الأفراد والمؤسسات داخل المملكة العربية السُّعُودية يعد من أهم الخِدْمَات الحكومية المقدمة إلى جميع أبناء الشعب السعودي في الوقت الحالي ؛ نظرًا إلى أن العنوان الوطني لأي فرد أو مؤسسة داخل المملكة أصبح مطلب أساسي ورئيسي في إتمام العديد من المصالح والخدمات الحكومية المتنوعة وينطبق ذلك على الجميع سواء من أهالي الدولة وأبنائها أو أي فرد مقيم بها ، وفيما يلي من خلال موقع ثقفني توضيح طريقة السجيل في العنوان الوطني السعودي بالتفصيل.

التسجيل في العنوان الوطني 1444

يمكن التسجيل في العنوان الوطني من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى الصفحة الرسمية بوابة الحكومة السُّعُودية gov.sa

تسجيل الدخول عبر إدخال بيانات حساب المستخدم منصة أبشر.

النقر على زر (ابدأ الخدمة) أو الذَّهاب بشكل مباشر إلى رابط البريد السعودي تسجيل الدخول

تسجيل الدخول على منصة البريد السعودي عبر بيانات النفاذ الوطني الموحد.

إدخال كافة البيانات المطلوبة والمتمثلة في بيانات المستخدم ومكان الإقامة بالتفصيل.

النقر بعد ذلك على (تسجيل).

سوف يتم معالجة طلب الحصول على العنوان الوطني خلال مدة زمنية أقصاها 24 ساعة.

كما سوف يتم لاحقًا إشعار المستخدم برقم المعاملة الخاصة بطلب الحصول على العنوان الوطني.

ويمكن من خلال المقطع التالي الاطّلاع على خطوات التسجيل في العنوان الوطني بالتفصيل:

شروط إنشاء عنوَان وطنِي

من أهم متطلبات وشروط التسجيل في العنوان الوطني ما يلي:

تقديم صورة بطاقة رقم الهوية الوطنية للمواطن.

تقديم صورة من بطاقة الإقامة للمقيم.

توضيح رقم السجل التجاري للمؤسسات والشركات.

إدخال رقم المبني الخاص بالمستخدم وهو يكون مكون من أربعة 4 أرقام.

توضيح اسم الحي الذي يوجد به مكان الإقامة.

توضيح الرمز البريدي مكان إقامة المستخدم أيضًا وهو يكون مكون بشكل دائم من خمسة خانات.

لا بد من الموافقة على كل ما يخص سياسة حماية الحقوق المدنية والفكرية المطروحة على موقع البريد السعودي قبل الحصول على العنوان الوطني.

سبل العنوان الوطني خدمة العملاء

يمكن التواصل مع فريق خدمة العملاء الرسمي الخاص بخدمة الحصول على العنوان الوطني عبر البريد السعودي من خلال وسائل الاتصال التالية: