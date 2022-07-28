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عمر شويل - جدة ساعد للتوظيف 1444 بالمملكة العربية السعودية، حيث أطلقت وزارة الخدمة المدنية السعودية منصة ساعد للتوظيف 1444، ساعد هي منصة إلكترونية من خلالها يتم مساعدة المواطنين السعوديين في إيجاد فرص العمل والوظائف المناسبة لهم، ويتم ذلك إلكترونيا من خلال خطوات بسيطة سنقوم بشرحها بالتفصيل في هذا المقال.

ما هو نظام ساعد للتوظيف ؟

يقوم نظام ساعد بمساعدة خريجي الثانوية العامة وما دونها من مواطني المملكة العربية السعودية في إيجاد فرص عمل مناسبة لهم حسب قدراتهم أو ما يسمى ببند الأجور ووظائف المستخدمين. ويتم ذلك عن طريق تسجيل المستفيدين البيانات الخاصة بهم إلكترونيا, ثم يتم ترشيحهم إلى الوظائف المتاحة والمناسبة وفق البيانات المدخلة. إذ يقوم المختصين في وزارة الخدمة المدنية ببناء قاعدة معلومات خاصة بالمستفيدين من النظام, ثم يتم الترشيح للمستفيدين كل حساب كفاءته, بعد ذلك يتم التوظيف تحت مسمى بند الأجر أو مستخدم أو موظف.

تسجيل البيانات في ساعد للتوظيف

من أجل تكوين قاعدة بيانات عن المستفيدين من نظام ساعد للتوظيف بحيث تكون متوفرة للمختصين بوزارة الخدمات المدنية, لا بد من تسجيل الباحثين عن فرص عمل مساندة مجموعة من البيانات الخاصة بهم, والتي تتمثل في:

البيانات الشخصية للمستفيد.

الحالة الصحية.

البرامج التدريبية الخاصة بالمستفيد.

وكذلك المؤهل العلمي ودرجته.

الجدير بالذكر أنه تم الإشارة من قبل وزارة الخدمة المدنية السعودية إلى الوظائف المتاحة كبنود أجور وهي كالتالي:

وظيفة سائق مركبات.

وظيفة مراسل.

وظيفة فارز بريد.

وظيفة فني صيانة.

وظيفة موزع بريد.

وظيفة حارس أمن.

خطوات التسجيل في ساعد للتوظيف 1444

يتمكن الباحثين عن فرصة عمل التسجيل إلكترونيا في منصة ساعد عن طريق رابط التسجيل الخاص بهذه الخدمة, وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

قم بالانتقال إلى رابط التسجيل في ساعد للتوظيف الإلكترونية عبر منصة مسار.

قم بتسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول الخاصة بها.

قم بالضغط على تبويب ( تسجيل دخول ).

قم بإدخال البيانات المطلوبة لإتمام التسجيل, وهي تاريخ الميلاد والجنس ورقم الهوية الوطنية ورقم التحقق والمكون من 5 أرقام.

قم بالضغط على ( استمرار ).

أدخل البيانات المطلوبة الخاصة بطلب التسجيل للمستفيد وهي, رقم الهاتف, والعنوان, والبريد الإلكتروني خاصته.

أيضا قم بإدخال بيانات المستفيد التعليمية مثل الدرجة التعليمية و تاريخ التخرج.

قم بإرفاق صورة من شهادة المؤهل للمستفيد.

قم بالإجابة عن الأسئلة الموجودة في نموذج و استمارة التسجيل في ساعد.

قم بإدخال الخبرات الخاصة بك كمستفيد إن وجدت.

أيضا عليك إدخال بيانات الدوارات التدريبية للمستفيد.

قم بالضغط على ( حفظ ).

الآن يمكن للمستفيد الإطلاع على الخدمات المتاحة من خلال حسابة الخاص.

متطلبات التسجيل في ساعد التوظيف



يجب على المتقدمين على نظام ساعد الإلكتروني تجهيز مجموعة من المتطلبات, وهي كالتالي:

إحضار الهوية الوطنية للمستفيد, وصورة منها.

يجب إحضار بطاقة العائلة أو بطاقة رقم العائلة وصورةً منها في حالة فقدان الهوية الوطنية.

إحضار أصل المؤهل العلمي للمستفيد وصورة منه.

شروط قبول التسجيل في برنامج ساعد

هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها في المستفيد من نظام ساعد الإلكتروني لكي يتم قبوله به, وهذه الشروط تتلخص في الآتي:

لا بد أن يكون المتقدم للتسجيل في ساعد سعودي الجنسية نشأة وأصلا.

يجب أن يكون المتقدم حسن الهيئة وأيضا لائقا بدنيا.

ألا يكون المتقدم موظف في ساعد.

يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما دونها.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 سنة.

يجب أن يكون المتقدم على قادرا على القيام بمهامه الوظيفية التي ستوكل له بدقة.

يشترط ألا يكون قد سبق للمتقدم وحكم بحد شرعي.

لا بد ألا يكون قد تم فصله من خدمة الأراضي السعودية من قبل.

الاستعلام عن قبول التسجيل في ساعد

يمكن لمتقدمي نظام ساعد الإلكتروني الاستعلام عن نتيجة قبول أو رفض طلبهم من خلال اتباع الخطوات الأتية:

فتح رابط ساعد للتوظيف الإلكتروني.

القيام بتسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور.

القيام بإدخال الرمز المرئي المكون من ستة أرقام.

القيام بالضغط على ( تسجيل دخول ).

إذا تم الدخول فهذا يشير إلى قبول التسجيل في ساعد.أما إذا فشلتم فهذا يعني رفض طلبكم, أو أنه قيد التدقيق.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن ساعد التوظيف بالسعودية 1444, كما شرحنا بالتفصيل طريقة وشروط التسجيل بالمنصة إلكترونيا, كما أوضحنا كيفية الاستعلام عن نتيجة قبول أو رفض التسجيل للمتقدمين.