اضافة تابع في حساب المواطن وطريقة تحديث بيانات حساب المواطن برقم الهوية

يعد حساب المواطن أكثر الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة السعودية لكافة المواطنين وفي حال وجود مولود جديد داخل الأسرة المستفيدة من برنامج حساب المواطن، فهنا تكون الأسرة بحاجة إلى اضافة تابع في حساب المواطن، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه بالبحث داخل هذا المقال.

اضافة تابع في حساب المواطن

تتم عملية إضافة تابع جديد إلكترونيًا داخل برنامج حساب المواطن عن طريق الالتزام بهذه الخطوات الآتية:

أولًا يقوم المتقدم بالانتقال بشكل مباشر إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن وذلك عبر بوابة حساب المواطن.

ومن ثم تأتي خطوة إدخال عددًا من البيانات الخاصة بالمتقدم، والتي تتمثل في إدخاله لرقم هويته ورقم المرور الخاص به.

وبعدها يقوم بالذهاب على أيقونة تعبئة الطلب، وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم تأتي خطوة الذهاب على أيقونة حقل التابعين، ويتم إضافة تابع جديد، وبعدها يتم إدخال كافة البيانات الخاصة بالتابع الجديد، فيجب تحديد صلة القرابة بالتابع ويوم ميلاده.

ومن هنا تأتي آخر خطوة، وهي عبارة عن الذهاب على أيقونة حفظ، وبذلك تتم عملية إضافة تابع جديد بالشكل الصحيح دون أي أخطاء.

طريقة تحديث بيانات حساب المواطن برقم الهوية

أصبح من الضرورة تحديث البيانات داخل حساب المواطن، حتى لا يتم وقف سداد الدعم المادي المقدم من البرنامج، وإليكم خطوات طريقة تحديث البيانات بالشكل الآتي ذكره:

يقوم المتقدم في البداية بالتوجه إلى الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن.

ثم يقوم المتقدم بتسجيل دخوله إلى البرنامج، وذلك عن طريق إدخال عددًا من البيانات الخاصة به.

ومن بعدها يقوم بالنقر على أيقونة حسابي، ويتم مراجعة كافة البيانات على الصفحة الخاصة بالمتقدم.

وفي حال وجود أي تغييرات، فهنا يتم تعديلها وتحديثها بالبرنامج، ويتم بعدها النقر على أيقونة حفظ، وبشكل مباشر سيتم حفظ المعلومات المدخلة بشكل تلقائي.

إلى هنا نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل التي تخص طريقة اضافة تابع في حساب المواطن، فيجب علينا الالتزام بكافة التفاصيل التي ذكرناها حتى يستفاد التابع الجديد من المزايا التي يقدمها حساب المواطن، كما عرضنا أيضًا طريقة تحديث البيانات التي لابد القيام بها من فترة لأخرى.