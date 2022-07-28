نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة سبيس تون 2022 على جميع الأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة سبيس تون 2022 من اكثر الترددات التي تحظى بمكانة عالية في عمليات البحث , حيث أن قناة سبيس تون تستحوذ قلوب الملايين من كل أنحاء العالم, فهي أشهر وأحب قنوات الأطفال في الوطن العربي خاصة , وتمثل مشاهدات مرتفعة جداً بسبب حب الكبار والصغار لها ومتابعتهم كل ما تقدمه القناة من برامج متميزة وأفلام مدبلجة كرتونية ورسوم متحركة وأغاني الأطفال المتنوعة التي تعزز ثقافتهم والأغاني التعليمية مثل أغاني تعليم الأرقام والحروف ,كما تقدم القناة مقاطع دينية كرتونية مصورة تساعد في تعليم الأطفال أخلاق دينهم الحميدة وتعلم كل ما هو مفيد وتقدم القناة برامجها خلال 24 ساعة يومياً.

تردد قناة سبيس تون على جميع الأقمار

تردد قناة سبيس تون من أكثر الترددات المعروفة في العالم العربي وخصوصاً المملكة العربية السعودية لأن قناة سبيس تون من أقدم قنوات الأطفال ومنذ نشأتها تشكل جمهوراً كبيراً سواء كبار أو صغار ,فهي تعمل علي توسيع مداركهم وتحفيز قدراتهم وتوجيه طاقاتهم نحو التعلم والإبداع دون إهمال الجانب الترفيهي, ويتم تقديم القناة من خلال النايل سات والعرب سات .

تردد قناة SpaceToon على النايل سات

يمكننا معرفة الوصول للقناة علي النايل سات من خلال إضافة البيانات الآتية:

التردد: 11785

11785 معامل الترميز : 27500

: 27500 الاستقطاب: H عمودي .

H عمودي . معامل تصحيح الخطأ : 6/5

: 6/5 الجودة:SD

تردد قناة SpaceToon على عرب سات

يمكننا معرفة الوصول للقناة علي عرب سات من خلال إضافة هذه البيانات:

التردد: 12341

12341 معامل الترميز: 27500

27500 الاستقطاب: H عمودي.

H عمودي. معامل تصحيح الخطأ : 6/5

: 6/5 الجودة:SD

مميزات قناة سبيس تون

تنوع القناة عروضها الكرتونية بين الدراما والحركة والكوميديا مما يجعل المشاهد لا يكل من المشاهدة . تحرص القناة على تطوير برامجها لتواكب عصر التكنولوجيا. تقدم القناة الكثير من البرامج الوجهة للأطفال من مختلف الأعمار. تراعي سن الأطفال فيما تقدمه من برامج وأفلام كرتونية. تمكن الأطفال من التعرف علي عالم الفضاء ومحتوياته. تبعد القناة تماماً عن تقديم العنف والابتذال وتقدم كل ما يتوافق مع أخلاق الطفل المسلم. يتميز الأشخاص الذين يصمموا القناة بالذكاء والبراعة ويظهر ذلك في الدبلجة والبرامج المتميزة.

كما تقدم القناة البرامج الكرتونية للأطفال من خلال مجموعة من الكواكب المتنوعة وهى كالآتي:

كوكب علوم: يقدم هذا الكوكب كل ما يرتبط بالطب والعلوم.

يقدم هذا الكوكب كل ما يرتبط بالطب والعلوم. كوكب الرياضة : يعرض برامج وأنشطة رياضية لكل الألعاب المتنوعة.

: يعرض برامج وأنشطة رياضية لكل الألعاب المتنوعة. كوكب تاريخ: يقدم كل ما يخص التاريخ العربي للأطفال.

يقدم كل ما يخص التاريخ العربي للأطفال. كوكب مغامرة: يقدم مجموعة من المغامرات والأشياء المختلفة.

يقدم مجموعة من المغامرات والأشياء المختلفة. كوكب أبجد : يقدم برامج تعليمية وثقافية.

: يقدم برامج تعليمية وثقافية. كوكب زمردة : يعرض كل ما يخص الفتيات.

: يعرض كل ما يخص الفتيات. كوكب الأفلام : يقدم مجموعة من الأفلام المتميزة.

: يقدم مجموعة من الأفلام المتميزة. كوكب الكوميديا : يعرض أفلام ومسلسلات وبرامج مسلية مثل برامج اللعب واللهو.

: يعرض أفلام ومسلسلات وبرامج مسلية مثل برامج اللعب واللهو. كوكب مغامرات : يعرض مجموعة من البرامج الخيالية.

: يعرض مجموعة من البرامج الخيالية. كوكب أكشن: يقدم أفلام النزال والقتال الكرتونية للأطفال وخصوصاً الأولاد.

هذا المحتوي المتنوع يحوز علي إعجاب الأطفال بأعمارهم المختلفة مما يجعل القناة متميزه جداً بين باقي القنوات .