نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر الموقع الرسمي”natega.azhar.eg” بوابة الأزهر الشريف

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 ، غداً في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً حيث قام فضيلة الدكتور الإمام أحمد الطيب بالإعلان عن أسماء أوائل الصف الثالث الثانوي الأزهري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الأجتماعي facebook التابع لشركة ميتا التكنولوجية حيث تواجد 5 طلاب منهم 3 طالبات وطالبين في المركز الأول وسيتم توضيح كافة النتائج في صباح الخميس في مؤتمر صحفي يديره رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وفقه الله لجميع نسبة نجاح الثانوية الأزهرية 2022 المختلفة لجميع الأقسام مع توضيح الغيابات وعدد حضور الطلاب التي شهدتها امتحانات الثانوية الأزهرية 2022.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

شهدت امتحانات الثانوية الأزهرية التي تم إجراؤها في اليوم الموافق 7 من شهر يوليو الجاري لهذا العام 2022 حضور 139000 طالب وطالبة قاموا بإجراء الامتحانات في كل المواد الدراسية وذلك في القسمين العلمي والذي شهد 46648 طالب والقسم الأدبي 91392 طالب وطالبة وعدد 539 طالب وطالبة في معاهد البعوث الإسلامية و143 في شعبة العلوم الإسلامية.

رابط بوابة نتائج الازهر الشريف

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 في الصباح الباكر يتم نشر جميع نتائج الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الازهر الشريف الالكترونية على الموقع الرسمي. الذي سوف نوضحه لك في السطور القادمة، وسيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري في تمام الساعة 12 ظهراً. وسوف يشهد الموقع ضغط كبير لذلك يجب الصبر والانتظار حتى يتم فتح الموقع وإظهار النتيجة. لأن الموضوع سوف يكون متعب نظراً لدخول الكثير عبر الموقع في وقت واحد هو الذي يؤدي لسقوط موقع بوابة الازهر الشريف وعدم فتحه.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

قم بفتح موقع بوابة الأزهر الشريف وهو موقع نتيجة الثانوية الأزهرية.

إدخال رقم الجلوس والرقم القومي بالنسبة للطلاب المقيمين في دولة مصر

إدخال رقم جواز السفر بالنسبة الغير مقيمين في دولة مصر مثل الفلبين وماليزيا.

الضغط على استعلام عن النتيجة.

الانتظار لحين تحميل صفحة النتائج ويمكنك طباعتها.

خاتمة حول نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

بالتوفيق لجميع الطلاب والطالبات في درجاتهم فكل درجة حصلتم عليها هي توفيق من الله عز وجل. وحسب مجموعك قم باختيار المجال الذي سوف تكون متقن فيه في المستقبل لا تدخل كلية لا تحبها. لا تضيع 4 سنين من عمرك في مجال لا تتقن فيه. ستظل مبدع ستظل أفضل إنسان خلق للنجاح فدائماً تذكر هذه الكلمات أنت ناجح أينما كنت.