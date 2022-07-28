نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر الموقع الرسمي”natega.azhar.eg” بوابة الأزهر الشريف في المقال التالي
نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 ، غداً في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً حيث قام فضيلة الدكتور الإمام أحمد الطيب بالإعلان عن أسماء أوائل الصف الثالث الثانوي الأزهري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الأجتماعي facebook التابع لشركة ميتا التكنولوجية حيث تواجد 5 طلاب منهم 3 طالبات وطالبين في المركز الأول وسيتم توضيح كافة النتائج في صباح الخميس في مؤتمر صحفي يديره رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وفقه الله لجميع نسبة نجاح الثانوية الأزهرية 2022 المختلفة لجميع الأقسام مع توضيح الغيابات وعدد حضور الطلاب التي شهدتها امتحانات الثانوية الأزهرية 2022.
نتيجة الثانوية الأزهرية 2022
شهدت امتحانات الثانوية الأزهرية التي تم إجراؤها في اليوم الموافق 7 من شهر يوليو الجاري لهذا العام 2022 حضور 139000 طالب وطالبة قاموا بإجراء الامتحانات في كل المواد الدراسية وذلك في القسمين العلمي والذي شهد 46648 طالب والقسم الأدبي 91392 طالب وطالبة وعدد 539 طالب وطالبة في معاهد البعوث الإسلامية و143 في شعبة العلوم الإسلامية.
رابط بوابة نتائج الازهر الشريف
موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 في الصباح الباكر يتم نشر جميع نتائج الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الازهر الشريف الالكترونية على الموقع الرسمي. الذي سوف نوضحه لك في السطور القادمة، وسيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري في تمام الساعة 12 ظهراً. وسوف يشهد الموقع ضغط كبير لذلك يجب الصبر والانتظار حتى يتم فتح الموقع وإظهار النتيجة. لأن الموضوع سوف يكون متعب نظراً لدخول الكثير عبر الموقع في وقت واحد هو الذي يؤدي لسقوط موقع بوابة الازهر الشريف وعدم فتحه.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022
- قم بفتح موقع بوابة الأزهر الشريف وهو موقع نتيجة الثانوية الأزهرية.
- إدخال رقم الجلوس والرقم القومي بالنسبة للطلاب المقيمين في دولة مصر
- إدخال رقم جواز السفر بالنسبة الغير مقيمين في دولة مصر مثل الفلبين وماليزيا.
- الضغط على استعلام عن النتيجة.
- الانتظار لحين تحميل صفحة النتائج ويمكنك طباعتها.
خاتمة حول نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022
بالتوفيق لجميع الطلاب والطالبات في درجاتهم فكل درجة حصلتم عليها هي توفيق من الله عز وجل. وحسب مجموعك قم باختيار المجال الذي سوف تكون متقن فيه في المستقبل لا تدخل كلية لا تحبها. لا تضيع 4 سنين من عمرك في مجال لا تتقن فيه. ستظل مبدع ستظل أفضل إنسان خلق للنجاح فدائماً تذكر هذه الكلمات أنت ناجح أينما كنت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر الموقع الرسمي”natega.azhar.eg” بوابة الأزهر الشريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.