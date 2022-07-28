نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رواتب المدارس الأهلية للمعلمين والمعلمات وطريقة التسجيل في دعم المعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة رواتب المدارس الأهلية للمعلمين والمعلمات التي تعتمد على الأحكام التي أقرها نظام العمل السعودي بعد تطويره في الآونة الأخيرة، بعد ان اصبح هناك الكثير من المعلمين في المملكة سواء من أبناء المملكة او المعلمين الوافدين من دول اخري يعانون من قله الرواتب المستحقة لهم وذلك مقابل الجهد المبذول في تعليم الطلبة والطالبات، وهو ما يختلف عن المعلمين العاملين في مدارس التعليم العام على مستوى المملكة، وذلك قامت السلطات السعودية بإطلاق برنامج لدعم الرواتب الخاصة بالمدارس الأهلية وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في المملكة، وقد يختلف معلمين المدارس العام عن معلمين المدارس الأهلية، وذلك لان المعلمين بالمدارس العامة يعملون على سلم رواتب المعلمين والذي اعتماده من قبل نظام الخدمة المدنية في المملكة.

كما يوجد نظام القطاع الخاص وهو الذي يعمل تحته المعلمون بالمدارس الأهلية وهذا الذي يجعل هناك فروق كبيره وواضحه في الرواتب بين معلمين المدارس العامه ومعلمين المدارس الأهلية ومن المتوقع أن تقوم الدولة بتغير رواتب العاملين في المدارس الأهلية بحيث لا يقل راتب المعلم أو المعلمة عن الحد الأدنى للرواتب المخصص للقطاع الخاص وهو 4000 ريال سعودي للعاملين في كافة مجالات القطاع الخاص في المملكة، وكانت الرواتب فيما سبق تتراوح بين 1500 إلى 2000 ريال.

دعم رواتب المدارس الأهلية

وتعمل الحكومة السعودية بكافة الوزارات العاملة بها لتوفير مناخ مناسب في شتي قطاعات المملكة ومن بينها القطاع التعلمي الذي له أولوية كبيرة في وضع السعودية بين مصاف الدول المتقدمة في الكثير من المجالات وهذا يأتي بتوازي مع السير في اتجاه تحقيق رؤية المملكة 2030 التي ترعها الحكومة السعودية بشكل جاد لتحقيقها قبل الموعد المحدد لها، ومن هذا المنطلق قام صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم رواتب المدارس الأهلية في المملكة وذلك للارتقاء بالمعلمين والمعلمات بوجه خاص وبالقطاع الخاص بوجه عام، وذلك لتحسين رواتب المدارس الأهلية للمعلمين لكى تتقارب مع المعلمين التابعين لوزارة التعليم، ويقوم هذا الصندوق بالمساهمة بنسبه 50% من الراتب ولمدة خمسة سنوات، ويعمل هذا البرنامج الذي يقدمه صندوق التنمية على تحفيز معلمين ومعلمات المدارس الأهلية على الالتزام بتنفيذ برامج التوطين الخاصة بالوظائف،وأيضا لكى يتمكن المواطنين السعودين الذين يقومون بالبحث عن وظائف الالتحاق بفرص عمل في القطاع الخاص.

طريقة التسجيل للحصول على دعم أجور المعلمين

وبرعاية مباشرة من وزارة الوارد البشرية في السعودية قام صندوق التنمية البشرية بإطلاق برنامج لدعم أجور المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية لجعلها اكثر واقعية ولتقليل فارق الرواتب بين معلمي المدارس الأهلية ومعلمي المدارس العامه التابعة للدوله، ولكى يتمكن معلمي المدارس الأهلية من الحصول على الدعم الذي يقدمه هذا الصندوق يجب عليه اتباع الخطوات الآتية: