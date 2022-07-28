موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 ادبي وعلمي على موقع وزارة التربية والتعليم

لأزال موضوع نتيجة الثانوية العامة من ابرز الموضوعات التي تلاقي رواجاً كبيراً على العديد من المنصات الاجتماعي منها والإخباري خاصةً بعد الانتهاء رسمياً من عقد اختبارات شهادة الثانوية العامة، وبالفعل وضحت مؤخراً وزارة التعليم إن نتيجة الثانوية العامة قد أوشكت على الظهور للنور وحددت بالفعل موعداً لظهورها بشكل نستعرضه ونوافيكم به الان من خلال موقعكم الإخباري ثقفني نيوز

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2021/2022

فور الانتهاء رسمياً من تأدية اخر اختبارات الثانوية العامة منذ أيام قليلة ولم تتوقف التساؤلات المتعلقة بموعد الكشف عن نتيجة الثانوية العامة خاصةً بعد إن أكدت وزارة التعليم أن الاختبارات يتم تصحيحها أول بأول فور خروج الطلاب من اللجان، كذلك أكدت التعليم إن نتيجة الثانوية العامة قد أوشكت على الظهور أمام أصحابها وان ظهورها هذا العام سيكون على الأنترنت كما هو معتاد، كما أشارت التعليم إن التصحيح إلكترونياً هذا العام أي انه لن يتم بواسطة أي معلمة أو معلمة المتواجدين في لجان التصحيح مثل الأعوام الماضية ووعدت الوزارة الطلاب انه لن يكون هناك أي أخطاء في التصحيح.

هذا وقد حددت وزارة التعليم موعداً معين يتم فيه إزاحة الستار عن نتيجة الثانوية العامة لـ 2022 حيث وضعت الأيام الأولي من أغسطس القادم موعداً للكشف عن نتيجة الثانوية العامة، ومن المفترض إن يتم الكشف أولاً عن نتائج الأوائل وبعدها بساعات سيتم الإفصاح عن بقية النتائج.

رابط نتيجة الثانوية العامة لعام 2021/2022

من المرتقب إن يتم الإفصاح عن نتيجة الثانوية العامة لعامنا الحالي على الأنترنت وهذا عقب الخلاص من التصحيح و يمكن للطلاب معرفة النتيجة بالطريقة المعتادة وهي النظر في كشوفات النتائج المتواجدة في المدارس عقب ظهور النتيجة على الأنترنت بأيام قليلة، وعلى من يرغب في النظر إلى نتيجة الثانوية العامة من موقع النتائج عليه ان يفعل بما يلي:-