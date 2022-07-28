موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 التي مازال البحث عنها مستمر بشكل كبير من قبل الطلاب وأولياء الأمور باحثين عن ذلك الموعد المحدد لبدء إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022، وذلك بشكل خاص بعد أن تمكن الطلاب من الانتهاء من أداء اختبارات بعد أنتهاء أجازة عيد الأضحي المبارك، وباحثين أيضا عن تلك الكيفية التي يتمكنوا من خلالها من الحصول على نتائج الثانوية العامة فور أن يتم أعتمادها بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ولذلك سوف نتناول من خلال مقالنا اليوم تفاصيل موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

ولقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ذلك الموعد المحدد لبدء إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 وذلك بالأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل 2022، مع التأكيد من قبل وزارة التربية والتعليم أنه فور أن يتم اعتماد النتيجة بشكل رسمي سوف يقوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالاتصال هاتفيا بأوائل الطلاب وأولياء أمورهم وذلك من أجل تهنئتهم بحصول أبناءهم على المراكز الأولي ونجاحهم باختبارات الثانوية العامة، ولقد أكد على أنة لا يوجد في الوقت الحالي من يمكنه أن يتحكم في تغيير نتائج طلاب الثانوية العامة، ولذلك تم توجيه التنبية إلي أولياء الأمور والطلاب بأنهم لا ينساقون وراء تلك المواقع التي تتدعي قدرتها على تغيير نتائج طلاب الثانوية العامة وأن كل ما يتم ترديده من قبل تلك المواقع لا اساس له من الصحة وما هو الا مجرد كذب وافتراء.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة

وفور أن يتم اعتماد النتيجة بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم واعلان أسماء أوائل الطلاب، وسوف يتم من خلال اتباع بعض من الطرق البسيطة الحصول على نتائج طلاب الثانوية العامة وذلك عن طريق القيام بأتباع التالي:-