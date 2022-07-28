نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 استعلام بالاسم ورقم الجلوس عبر “بوابة نتائج الأزهر التعليمية” في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقوم في موقع ثقفني بنشر المواضيع المهمة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، وذلك لكي نساعدكم في معرفة آخر أخبار المواضيع التي تبحثون عنها، ومن ضمن هذه الأخبار ظهور الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، حيث الذي يفصلنا بين ظهور النتيجة هي عدة أيام فقط، فهي سوف تظهر مباشرة بعد اعتمادها من قِبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لذلك سوف نقدم لكم اليوم رابط نتيجة الثانوية الأزهرية لكي تستطيعوا معرفة النتيجة من خلاله.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

يستطيع طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الحصول على النتيجة الخاصة بهم من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية الرسمية، وذلك بعد اعتمادها رسميًا، ويستطيعون الحصول على النتيجة من خلال الرابط التالي: “ رابط بوابة نتائج الأزهر التعليمية “.

“. وبعد الدخول على البوابة الرسمية للأزهر الشريف للحصول على النتيجة، قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك، وبعد ذلك قم الضغط على زر إظهار النتيجة وسوف تظهر لك مباشرة بكافة الدرجات بعد اعتمادها من قِبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

بوابة الأزهر الشريف

بعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري رسميًا سوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية من خلال بوابة الأزهر الشريف، وذلك بعد الاتصال بهم وتهنئتهم على التفوق والنجاح والدعاء لهم بأن يستمر النجاح في حياتهم.

رابط مباشر .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة نتائج الأزهر التعليمية هنُا “أوائل الطلاب”

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

قام مصدر مسؤول في الأزهر الشريف بالإعلان عن تحديد الموعد الخاص بظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022، حيث إنها سوف يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل حد أقصى عشر أيام، حيث إن أعمال التصحيح ورصد الدرجات قد أوشكت على الانتهاء لجميع الطلاب في جميع محافظات مصر وبعد الانتهاء منها سوف يتم اعتمادها مباشرة من قبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

مع اقتراب موعد ظهور نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، وبعد انتهاء شيخ الأزهر من اعتماد النتيجة سوف يقوم بالإعلان عن أسماء أوائل الطلاب الأزهريين البنين والبنات في جميع محافظات مصر ثم يقوم بالاتصال بهم ويهنئهم بنجاحهم وتفوقهم في الشهادة الأزهرية داعيًا لهم للاستمرار في النجاح والتفوق.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022

الأولى في الثانوية الأزهرية أدبي الاسم: أميرة أسامة سعيد عبدالمنجي

المنطقة: القاهرة

المعهد: ف/ الإمام عبدالحليم محمود

المجمـوع: ١٢٢

النسبة المئوية: ۹۸،۷۳% الأولى في الثانوية الأزهرية علمي الاسم: آلاء أحمد أمين محمد حسانين (أول علمي)

المعهد: ف/ فؤاد خميس النموذجي

المجمـوع: ١٤٩

النسبة المئوية: 99.80% أول علمي مكرر الاسم: يوسف أحمد محمد أبوحسين (أول علمي مكرر)

المعهد: طور سيناء النموذجي

المجمـوع: ١٤٩

النسبة المئوية: 99.80% الأول أدبي كفيف الاسم: ريم عيسى عبدالقادر البدوي

المنطقة: الغربية

المعهد: ف/ سمنود

المجمـوع: ١١٧

النسبة المئوية: ٩٧.٩٤% الأول شعبة العلوم الإسلامية الاسم: الحسن فتحي إبراهيم عبدالرحيم

المنطقة: الفيوم

المعهد: سنورس

المجمـوع:١٢٠

النسبة المئوية: ٩٨.٤١%

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

يعقد الأزهر الشريف مؤتمرا صحفيا غدا الخميس في تمام الساعة 2:00 ظهرا وذلك من أجل إعلان نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية لعام 2022 ، حيث سيعتمدها فضيلة أ. د. محمد الضويني وكيل الأزهر نيابة عن الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، على أن يتم بث المؤتمر الصحفي على الهواء مباشرة على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي ، وستكون أسماء أول شهادات الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي ، وستكون شهادة الشعبة الإسلامية، وسوف نتابع معكم أخر التطورات لحظة بلحظة؛ كونوا بالقرب.

متابعة نتائج الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022

وقبل الكشف عن نتائج الثانوية الأزهرية 2022 ، هنأ الإمام الأكبر طلاب المرحلة الثانوية الأزهرية الأوائل عبر الهاتف، وأطلعهم على نتائجهم كلها حفاظا على الفرح والسرور لقلوبهم وأولياء أمورهم، وقد أعلن الدكتور “محمد الشربيني”، نائب رئيس جامعة الأزهر في شئون التعليم والطلاب،، عن بدء التسجيل الإلكتروني للطلاب الذين أكملوا امتحانات الأزهر الثانوية ويرغبون في الالتحاق بالكليات التي قد تتطلب قبولاً بتعليمات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.