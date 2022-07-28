“برقم الجلوس فقط” كيف تحصل على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 إلكترونياً ervice.azhar.eg

نعرض لكم طريقة الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية والتي يترقبها الكثيرين بعد أن تم الإعلان عن أن النتائج سوف تكون متاحة من خلال الموقع الإلكتروني اليوم، وذلك لكي يتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عن الدرجات التي حصلوا عليها خلال المرحلة الثانوية والتي تعد أهم مرحلة تعليمية في مصر، ووفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الأزهر فإن النتائج سوف يتم رفعها من خلال البوابة الإلكترونية اليوم ويكون الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب، وذلك عد أن تساءل جميع الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الماضية عن موعد ظهور النتائج بعد أن قاموا الانتهاء من امتحانات نهاية العام الدراسي بالشهر الماضي.

الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

ومن المقرر أن يقوم الأزهر بعقد مؤتمر صحفي اليوم في الساعة الثانية ظهرا وسوف يحضره عدد من القيادات وعلماء الأزهر وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وسوف يتم تناول كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة عبر المؤتمر الصحفي، كما سيتم الإعلان عن نسب النجاح وأسماء الطلاب الأوائل، وبعد الانتهاء من فاعليات المؤتمر سوف يتم على الفور نشر النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني، وتكون متاحة أمام جميع الطلاب بالشعبتين العلمية والأدبية، بمختلف المحافظات التي تحتوي على مدارس الأزهر.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

ومنذ أن تم الإعلان عن توفير النتائج الخاصة بالطلاب اليوم وشهد الموقع الإلكتروني للأزهر إقبال كير من الطلاب وأولياء الأمور، والذين كانوا يترقبون الإعلان عن النتائج طوال الفترة الماضية، وذلك بعد الإعلان عن انتهاء تصحيح الأوراق وتم رصد جميع الدرجات ومراجعتها بشكل جيد للتأكد من صحتها وأن يحصل كل طال على كامل حقه من الدرجات، وكالمعتاد دائما في كل عام يتم الإعلان عن نتائج الطلاب في الثانوية الأزهرية من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالأزهر الشريف، ويمكن الحصول على النتيجة بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية: