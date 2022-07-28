موعد نشر نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وطريقة الاستعلام عنها

يعد من أكثر الأسئلة التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الفترة الماضية هو متى يتم نشر نتيجة الثانوية الأزهرية والتي يترقبها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور منذ أن انتهت امتحاناتهم خلال الشهر الماضي، خاصة بعد أن كانت إدارة الأزهر قد أعلنت خلال الأيام الماضية عن الانتهاء من تصحيح كافة الأوراق وتم رصد الدرجات ومراجعتها، ولم يتبقى سوى أن يتم نشرها على الموقع الإلكتروني، ومع اقتراب الإعلان عن النتيجة ظل جميع الطلاب في ترقب شديد من أجل معرفة الدرجات التي حصلوا عليها في نهاية العام الدراسي بالإضافة إلى المجموع الكلي والذي يؤهل الطالب إلى الالتحاق بالكليات الأزهرية المختلفة، في مرحلة الدراسة الجامعية والتي تبدأ في العام الدراسي الجديد، ولكي يستطيع الطالب الالتحاق بالكلية التي يرغب بها يجب عليه أن يقوم الحصول على المجموع المناسب لها خلال المرحلة الثانوية، ولذلك فهي تعد من أهم المراحل الدراسية على الإطلاق في مصر.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية والتي يترقبها الكثير من الطلاب في المحافظات المختلفة، اليوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني والذي سوف يتوفر عليه النتيجة للشعبتين العلمية والأدبية عقب انتهاء المؤتمر الصحفي والذي سوف ينعقد في الساعة الثانية من ظهر اليوم بمقر الأزهر الشريف وبحضور قيادات وعلماء الأزهر وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والذي سوف يقوم بإعلان أسماء الأوائل في المحافظات المختلفة ونس النجاح وغيرها من المعلومات الخاصة بالنتائج، والتي بعد ذلك سوف تكون متاحة من خلال الموقع الإلكتروني.

رابط استخراج نتيجة الثانوية الأزهرية

ومع زيادة معدلات البحث عن النتيجة في تلك الأوقات وقبل ساعات قليلة عن إعلانها سوف نقوم بالإعلان عن طريقة الحصول على النتيجة من خلال الرابط الرسمي الذي تم الإعلان عنه من قبل الأزهر الشريف، وللحصول على النتيجة يجب إتباع الآتي: