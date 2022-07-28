رئيس كوريا الشمالية يهدد بتدمير جيش الجنوبية فى هذه الحالة

جدة - نرمين السيد - وقال كيم خلال الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين للهدنة التى أوقفت الحرب الكورية: "نحذرحكومة كوريا الجنوبية بأننا سندمر جيشها بحالت قاموا بأى مغامرات خطيرة".
وأضاف: "إذا كان النظام الكورى الجنوبى وأفراد العصابات العسكرية يفكرون فى أخذنا عسكريا ويعتقدون أنهم قادرون على تحييد أو تدمير جزء من قوتنا العسكرية بشكل استباقى على أساس وسائل أو أساليب عسكرية معينة، فهم مخطئون".
وتابع أن بيونغ يانغ "مستعدة تماما" لأى صراع عسكرى مع الولايات المتحدة.
وكانت كوريا الشمالية حذرت من أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستواجهان تحديات أمنية غير مسبوقة إذا لم يوقفا حملتهما العدائية ضدها، بما فى ذلك التدريبات العسكرية المشتركة.
وقال تشوى جين، نائب المدير العام لمعهد نزع السلاح والسلام، وهو مركز أبحاث تديره وزارة خارجية كوريا الشمالية، لوكالة "أسوشيتد برس": "إذا اختارت الولايات المتحدة وحلفاؤها المواجهة العسكرية معنا، فسيواجهون عدم استقرار غير مسبوق من الناحية الأمنية".
ورأى أن التدريبات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيئول هذا العام تدفع شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الحرب، متهما مسؤولين أمريكيين وكوريين جنوبيين بالتخطيط لمناقشة نشر أصول استراتيجية نووية أمريكية خلال تدريب مشترك آخر من المقرر أن يبدأ الشهر المقبل.
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