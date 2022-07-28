موعد نزول دعم ريف وطريقة الاستعلام عن الأهلية والاستحقاق

يعد برنامج دعم ريف من أهم الخدمات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف توفير على المواطن وبالأخص العاملين في هذا المجال العبء كي يتم التقديم على طلب الدعم المخصص لتلك الخدمة للفئات الأكثر احتياجاً، حتى تساعدهم على العيش حياة كريمة، وتدعم مسيرة البناء والتنمية في قطاع الزراعة والأسر المنتجة، ومن خلال سطور المقال القادمة سنتعرف على التفاصيل وطرق الاستعلام والشروط.

متى يكون موعد نزول دعم ريف

أتاحت وزارة الزراعة والبيئة برنامج جديد يسمي الدعم الريفي للمواطنين السعوديين في المملكة، من المشتغلين في قطاع الزرعة والأسر الريفية المنتجة، من ينطبق عليهم الاشتراطات، كما يمكن أن تتقدم إلى موقع بوابة دعم ريف الإلكتروني على شرط ألا يتجاوز عدد برامج التي قام الشخص بالتسجيل فيها عن ثلاثة فقط، ويشترط ألا يزيد مبلغ الدعم عن 54 ألف ريال في العام. كما أعلنت الوزارة عن ميعاد صرف الدعم لجميع المستحقين وينتظر الصرف بداية من يوم 1 من كل شهر ميلادي وقد يتأخر عن ذلك بعض الوقت حتى يوم 10 من الشهر الميلادي، وقد يصل مبلغ الدعم المادي إلى 4500 ريال شهريا، ولكن يجب أن تقدم طلب لتتمكن من الاستفادة.

شروط التقديم على دعم ريف

بإمكان ربات البيوت وصغار الأسر المنتجة والمزارعين والعاطلين أيضا أن يقومون بتقديم طلب إلى دعم ريف بشرط أن يتوفر به الشروط التالية:

يجب أن يكون الشخص الذي تقدم مقيم بالسعودية إقامة دائمة.

شرط ألا يتعدى راتب الشخص المتقدم عن 6000 ريال سعودي.

يجب أن يكون الشخص لدية حساب بنكي باسمة وان يكون نشط.

يجب أن يكون لدية الكفاءة والخبرة.

يجب أن يتم تقديم كافة الأوراق وقم بتسجيل الدخول إلى البرنامج من خلال موقع دعم ريف.

سيتم النظر في الطلب والرد عليه خلال شهرين من ميعاد تقديم الطلب.

كما أن لبرنامج ريف أهمية كبية في تحقيق رؤية المملكة كما يلي:

خطوات التسجيل في دعم ريف

لنتعرف على خطوات تسجيل في دعم ريف فهو برنامج يهدف لتوفير حياة كريمة على المواطن السعودي: