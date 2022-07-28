نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‘هُنا’ رابط … نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس موعد إعلان النتائج رسمياً رابط بوابة الأزهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس يبحث جميع طلاب الأزهر الشريف عن موعد ظهور نتيجه الثانويه الازهريه 2022، حيث تصدرت مؤشرات البحث عبر جوجل خلال الساعات الماضية ومن المحتمل أن تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية خلال الأيام القليلة المقبلة، ويستطيع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال الدخول إلى رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، واتباع بعض الخطوات للحصول علي النتيجة فور ظهورها والإعلان عنها.

نتيجة الثانوية الأزهرية

أعلن الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الثانوية الأزهرية، أنه من المقرر الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية خلال الساعات القادمة عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، وقد أعلن مصدر مسئول بالأزهر أنه من المنتظر الاعلان عن النتيجة رسمياً الأسبوع المقبل خلال عشرة أيام، حيث أنه قد تم الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الامتحانات لجميع المواد الاربعاء الماضي، وتم البدء في أعمال المراجعة ورصد الدرجات وسيتم الإعلان عن النتيجة من قبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبعد ذلك سيتم نشرها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية يتمكن جميع طلاب الأزهر من الحصول على نتائجهم.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

بعد أن أنهى طلاب الشهادة الأزهرية امتحاناتهم يوم 7 يوليو، حيث أنها قد استمرت لمدة شهر كامل فقد بدأت الاختبارات من 7 يونيو الماضي، وقد تأخر إعلان نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك التي جاءت في فترة تصحيح الأوراق والتي استمرت لأسبوع كامل حصلت فيه كافة أجهزة الدولة على إجازات رسمية مما تسبب في تعطيل كنترولات المدارس فى عملية التصحيح، ونحن الآن في انتظار إعلان نتائج الازهر الشريف التي من المقرر إعلانها قريباً، فعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد الموعد الخاص بإعلان النتائج، إلا أنها سوف تكون نهاية الشهر الجاري أو خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

يستطيع طلاب الثانوية الأزهرية الحصول على نتائجهم من خلال الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية لعرض النتائج من خلال بوابة الأزهر.

ثم إختيار نتائج الامتحانات وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح، ثم تحديد الشعبة أما العلمية أو الادبية، ثم الضغط على الاستعلام عن النتائج وستظهر نتيجة الطالب فور اعتمادها والإعلان عنها من قبل شيخ الأزهر.

أعلنت مشيخة الأزهر في خلال بعض التصريحات الهامة منذ دقائق ماضية أن اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوى للطلبة والطالبات في جميع محافظات جمهورية مصر العربية سوف يتم الإعلان عنها غدا الخميس عقيل مؤتمر اعلان أوائل الثانوية الأزهرية ويمكن وقتها لجميع الطلبة والطالبات في كل مكان الاستعلام عن النتائج عبر بوابة الأزهر برقم جلوس الطالب.

أعلنت بوابة الأزهر الشريف خلال الدقائق القليلة الماضية عن بدء ظهور نتائج أوائل الثانوية الأزهرية بعد طول انتظار ولا يفصلنا سوى بضع ساعات قليلة للغاية من بدء إعلان نتائج الصف الثالث الثانوي الأزهري عبر الموقع الرسمي الموضح للجميع أعلى المقالة، ويمكن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتائج فور أن يتم اعتمادها في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.