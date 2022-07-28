حساب المواطن تسجيل دخول شرح تفاصيل برنامج الدعم 1443

حساب المواطن تسجيل دخول في الفترة الأخيرة زادت التساؤلات حول موعد الحصول على حساب المواطن، حيث تم صدور قرارات من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله داخل المملكة العربية السعودية بشأن موعد الحصول على حساب المواطن، وذلك لمساندة المواطنين المقيمين على الأراضي السعودية، حيث يتم تخصيص الملايين من الدولارات بشكل شهري خاص بحساب المواطن، ويتساءل الكثير من الأشخاص عن طريقة التسجيل للحصول على هذا الدعم المالي، وهنا سوف نعرض لكم موعد صرف حساب المواطن لعام 2022.

حساب المواطن تسجيل دخول

نظراً للتساؤلات التي انتشرت في الفترة الأخيرة حول عنوان متي حساب المواطن، أعلنت مصادر موثوق منها داخل المملكة العربية السعودية تؤكد أن موعد صرف حساب المواطن السعودي سيكون في يوم الأربعاء الموافق يوم 10 من شهر أغسطس لعام 2022، وذلك لأنه يتم تخصيص اليوم العاشر من كل شهر لصرف مبلغ حساب المواطن في المملكة العربية السعودية لكافة المواطنين الحاصلين على هذا الضمان.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية أن حساب المواطن يصرف كل شهر في يوم 10 بشكل رسمي، ولكن إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو إجازة نهاية الأسبوع، في هذه الحالة فقط يمكنك صرف الدعم قبل الإجازة الرسمية بيوم واحد أو بعدها بيوم واحد، وذلك حسب تعليمات وزارة الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية لعام 2022.

كيفية التسجيل في حساب المواطن

بعد معرفة كم باقي على حساب المواطن، يتسأل العديد من الأشخاص عن طريقة التسجيل للحصول على هذا الدعم المالي الذي يقدم بصفة شهرياً للأشخاص المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وخطوات التسجيل هي:

أولا قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بحساب المواطن، بعد ذلك قم بالضغط على زر تسجيل جديد وقم بإدخال كافة البيانات الخاصة بك بشكل صحيح من حيث الاسم ورقم الهاتف والرقم القومي وتاريخ الميلاد، بعد التأكد من صحة جميع البيانات المدونة داخل الموقع الإلكتروني قم بالضغط على كلمة تسجيل وانتظر قليلاً لتمام التحميل، في النهاية إذا تم قبول طلبك سوف يتم إرسال رسالة نصية على الرقم المدون في البيانات بقبول طلبك.