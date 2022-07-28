موعد صرف دعم ريف وما هو الدعم الريفي للمواطن في المملكة 1443

موعد صرف دعم ريف يتساءل الكثير من الأشخاص في الفترة الأخيرة عن جميع المعلومات المتعلقة بدعم ريف، وهو عبارة عن دعم مالي تقدمة وزارة البيئة والمياه الزراعية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية إلى الريفيين، وذلك لكى يتمكنوا من إقامة الأنشطة الزراعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحثهم على الاستثمار وتحسين مستواهم المعيشي، لذلك يتساءل الجميع عن طريقة التسجيل في برنامج دعم ريف في السعودية للحصول على الدعم المالي وما الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على هذا الدعم، وهنا سوف نعرض لكم جميع المعلومات الخاصة ببرنامج دعم ريف لعام 2022.

موعد صرف دعم ريف

يقدم دعم ريف العديد من الخدمات اللازمة للأفراد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية في المناطق الريفية، وذلك لأن هناك الكثير من الأشخاص المقيمين في الأراضي الريفية لا يملكوا مصدر دخل شهري، ولا يستطيعوا تحمل تكاليف أي مشروع على الرغم من قدرتهم على الاستثمار وجني الأموال، لذلك يتسأل جميع المواطنين عن طريقة التسجيل للحصول على هذا الدعم، وخطوات التسجيل هي:

أولا قم بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بدعم ريف من خلال بوابة ريف ، بعد ذلك قم بالضغط على زر التسجيل في دعم ريف داخل المملكة العربية السعودية لعام 2022، ثم قم بإدخال جميع البيانات الخاصة بك داخل الموقع بشكل صحيح، قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك مع اسمك بالكامل، بعد التأكد من سلامة وصحة جميع البيانات التي قدمتها، قم بالضغط على زر التسجيل الموجودة أسفل الصفحة، في النهاية قم بمراجعة جميع الإرشادات والشروط الخاصة بالبرنامج والموافقة عليها، سوف تصلك رسالة نصية بقبولك طلبك بعد مراجعة جميع بيانات والتأكد من سلامتها.

الشروط المطلوبة للحصول على دعم ريف

هناك بعض الشروط والإجراءات اللازمة التي حددتها وزارة البيئة والمياه الزراعية لكي يتمكن الفرد من الحصول على دعم ريف، وهذه الشروط تتلخص في:

يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية السعودية، ويشترط أن يكون مقيم في أراضيها، يجي أن يكون الشخص من مواطني الريف، وأن يكون من داخل المناطق التي حددتها الوزارة، يشترط أن يكون يعمل في أي نشاط زراعي لكي يحصل على الدعم، ولا يعمل في أي قطاع آخر، يشترط أن يكون عمر المتقدم ٢١ فيما أعلى، يشترط لكى يحصل الفرد على الدعم أن يكون راتبه الشهري لا يزيد عن 9000 ريال سعودي.