نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رواتب المتقاعدين أغسطس 2022 في السعودية موعد صرفها الاستعلام أون لاين في المقال التالي
موعد صرف رواتب المتقاعدين أغسطس 2022 يتصدر كل محركات البحث، وقد يكون بصيغة أخرى مثل متى ينزل راتب متقاعدين التأمينات الاجتماعية أغسطس 2022، لأن المستفيدين من المعاش ينتظرون نزوله لتلبية متطلبات أسرتهم، وفي خلال هذا المقال سنتعرف سويًا على الموعد المحدد للصرف وفقًا لما جاء في أحكام نظام المتقاعدين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، بالإضافة لكيفية احتساب المعاش التقاعدي وفقًا للآلة الحاسبة التي وفرتها الوزارة، أو من خلال الطريقة المعتادة.
رواتب المتقاعدين أغسطس 2022
منذ تم إطلاق نظام المتقاعدين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، وقد تم تحديد موعدًا محددًا لصرف رواتب المتقاعدين وهو اليوم الأول من كل شهر ميلادي، علمًا بأنه إذا صادف يوم الصرف عطلة رسميًا يعطل فيها العمل بالبنوك، والهيئات الحكومية، يتم تقديم موعد الصرف أو تأخيره يومًا، ويتم الإعلان عن موعد الصرف عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة.
لذا فقد تحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أغسطس 2022 ليكون الأثنين المقبل والذي سيوافق الأول من أغسطس.
خطوات تسجيل حساب في مؤسسة التأمينات أون لاين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، إمكانية التسجيل في الموقع الرسمي لها، للاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسة من خلال زيارة الموقع ثم إتباع الآتي:-
- اختيار سجل في التأمينات.
- ثم الضغط على صاحب العمل.
- ثم اختيار تسجيل منشأة جديدة.
- إدخال رقم المكتب.
- إدخال رقم المنشأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ادخال رقم الهوية الوطنية إن كانت فردية يملكها سعودي، أو رقم الاستقدام إذا كان مالكها غير سعودي أو كانت شركة.
- اختيار نوع التقويم.
- اختيار الكيان القانوني.
- نوع النشاط.
- موقع المنشأة.
- اختيار المستشفى التي سيتم تعامل المنشأة معها ثم ادخال بيانات الاتصال.
- اختيار نوع البيانات أو صندوق بريد، وتعبئة كافة البيانات ثم الضغط على التالي.
- إضافة كافة معلومات المشرف على الحساب مثل رقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية، إضافة رقم الإقامة، اسم المشرف، البريد الالكتروني، رقم الجوال.
- يجب الإقرار بالموافقة على الاتفاقية، وعلى الفور سيتم الإعلان عن تأكيد المعلومات ثم القيام بحفظ النموذج ثم الانتظار حتى يتم ظهور عبارة عن تأكيد نجاح عملية التسجيل.
- ثم الانتظار مرة أخرى حتى ظهور نموذج طلب التسجيل، ثم طباعته والتوقيع على النموذج، وبعدها يتم إرسالها لمكتب التأمينات الاجتماعية بالمنطقة المتاحة بالمتقدم.
- ثم الاطلاع على الخدمات الالكترونية، وعلى الفور بعد إتمام عملية التسجيل، سيتم على الفور إرسال رسالة عبر البريد الالكتروني اسم المستخدم وكلمة السر، كما سيتم ارسال نفس البيانات على رقم الجوال الذي تم تسجيله.
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