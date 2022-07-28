رواتب المتقاعدين أغسطس 2022 في السعودية موعد صرفها الاستعلام أون لاين

موعد صرف رواتب المتقاعدين أغسطس 2022 يتصدر كل محركات البحث، وقد يكون بصيغة أخرى مثل متى ينزل راتب متقاعدين التأمينات الاجتماعية أغسطس 2022، لأن المستفيدين من المعاش ينتظرون نزوله لتلبية متطلبات أسرتهم، وفي خلال هذا المقال سنتعرف سويًا على الموعد المحدد للصرف وفقًا لما جاء في أحكام نظام المتقاعدين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، بالإضافة لكيفية احتساب المعاش التقاعدي وفقًا للآلة الحاسبة التي وفرتها الوزارة، أو من خلال الطريقة المعتادة.

رواتب المتقاعدين أغسطس 2022

منذ تم إطلاق نظام المتقاعدين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، وقد تم تحديد موعدًا محددًا لصرف رواتب المتقاعدين وهو اليوم الأول من كل شهر ميلادي، علمًا بأنه إذا صادف يوم الصرف عطلة رسميًا يعطل فيها العمل بالبنوك، والهيئات الحكومية، يتم تقديم موعد الصرف أو تأخيره يومًا، ويتم الإعلان عن موعد الصرف عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة.

لذا فقد تحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أغسطس 2022 ليكون الأثنين المقبل والذي سيوافق الأول من أغسطس.

خطوات تسجيل حساب في مؤسسة التأمينات أون لاين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، إمكانية التسجيل في الموقع الرسمي لها، للاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسة من خلال زيارة الموقع ثم إتباع الآتي:-