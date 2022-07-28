خطوات استخراج نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية azhar

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية والتي يترقبها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في المحافظات المختلفة، حيث تم الإعلان بأن النتيجة سوف تكون متاحة للجميع اليوم وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر والتي تقوم بنشر النتائج في المراحل الدراسية المختلفة، وذلك للتسهيل على الطلاب في الحصول على نتائجهم بدون الحاجة إلى الذهاب للمدارس التي يتبعونها، وكانت الفترة الماضية قد شهدت العديد من التساؤلات من جانب الطلاب عن موعد صدور النتائج بعد أن انتهى العام الدراسي وتم إجراء الامتحانات النهائية ولم يتقى سوى أن يتم نشر النتيجة على الموقع الإلكتروني بعد أن تم اعتمادها بشكل رسمي أمس الأربعاء ونشر أسماء الأوائل.

موعد ظهور نتائج الثانوية الأزهرية 2022

وبعد الكثير من الترقب والانتظار من جانب الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في الاطمئنان على الدرجات التي حصلوا عليها في تلك المرحلة التي تعد اهم المراحل الدراسية، قامت مؤسسة الأزهر الشريف بالإعلان عن الانتهاء من عملية تصحيح الدرجات وتم رصد جميع الدرجات في المدارس المختلفة واعتماد النتيجة من مشيخة الأزهر، حيث لا يتبقى سوى أن يتم نشرها من خلال الموقع الإلكتروني والذي تم إعداده بشكل جيد من أجل توفير النتيجة أمام جميع الطلاب ويكون الحصول عليها سهل أمام الجميع، وذلك عقب المؤتمر الصحفي والذي سوف يتم عقده اليوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022 في تمام الساعة الثانية ظهراً وبحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ولفيف من علماء الأزهر الشريف وسوف يتم خلال المؤتمر إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج ثم يتم نشرها على الموقع الإلكتروني.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

ولكي يتم الاستعلام عن نتائج شهادة الثانوية في الأزهر بمختلف المحافظات يتم ذلك من خلال الموقع الإلكتروني وبدون الحاجة إلى الذهاب لأي مكان، حيث يتطلب الأمر فقط توفر خدمة الإنترنت وبعد ذلك تقوم بإتباع الخطوات التي نعرضها لكم، وهي كالآتي: