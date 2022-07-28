نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 للقسمين العلمي والأدبي عبر بوابة الازهر برقم الجلوس azhar وطريقة استخراج النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 منذ أن تم الانتهاء من امتحانات الصف الثالث الثانوي الازهري يوم 7 يوليو 2022 ومنذ ذلك الوقت الآلاف من الطلاب والطالبات يبحثون عن نتيجة الشهادة الازهرية, ولذلك حرص القطاع الازهري علي تهدأ الطلاب واكد علي ان عملية تصحيح سنبدأ فور الانتهاء من اجازة العيد وبالفعل تم البدء من تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث الثانوي بقسميه العلمي والادبي, وخلال الساعات القليلة الماضية اكد وصرح أحد المسؤولين إنه تم الانتهاء من عملية التصحيح ومن المتوقع ظهور النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهري 2022 للقسمين العلمي والادبي

أدى أكثر من 139000 الف طالب وطالبة امتحانات الصف الثالث الثانوي ادي من القسم العلمي 46648 طالب وطالبة من القسم الأدبي 91392 طالب ومن شعبة العلوم الإسلامية 143 طالب من جميع محافظات مصر, وتم الانتهاء من عملية تصحيح ورصد النتيجة, والنتيجة الآن في مرحلة الرفع, لذلك ينتظر جميع الطلاب اعتماد النتيجة من قبل رئيس القطاع الازهري, وأوضح الأزهر الشريف طريقة استخراج النتيجة وسيكون عن طريق بوابة الازهر الشريف, قم بادخال اسم الطالب ورقم الجلوس ثم الضغط على استعلام علي الفور سيتم ظهور النتيجة مع بيان بدرجات.

خطوات استخراج نتيجة الصف الثالث الثانوي الازهري 2022 عبر بوابة الازهر

تسيطر حالة من القلق الشديد والخوف على جميع طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية من قرابة شهر عن اعلان النتيجة, حيث تعد مرحلة الثانوية من المراحل التعليمية الهامة التي يتم من خلال تحديد المصير التعليمي للطلاب, ولذلك يستمر الطلاب بالبحث عن موعد ظهور النتيجة التي من المتوقع ظهورها قريبا, خطوات استخراج النتيجة هي:

الدخول إلي موقع الازهر الشريف لاستخراج النتائج.

قم بتحديد المرحلة الدراسية الثانوية الأزهرية.

بعد ذلك قم بكتابة اسم الطالب الرباعي.

ثم كتابة رقم جلوس الطالب.

قم بتحديد القسم (العلمي, الادبي).

ثم الضغط علي عرض النتيجة.

انتظر قليلا وسيتم عرض النتيجة مع بيان بالدرجات كل مادة ونسبة النجاح, فور اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية وإعلان القطاع الازهري سيتم رفعها على المواقع وعلى جميع الطلاب والطالبات مراقبة إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة.