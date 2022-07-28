بوابة الأزهر الشريف لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس “علمي وأدبي”

تشهد بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية خلال تلك الأوقات إقبال كبير من قبل الطلاب وأولياء الأمور الذين كانوا يترقبون إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 خلال الأيام الماضية بعد أن انتهوا من أداء الامتحانات وتم الإعلان عن الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات واعتماد النتيجة رسميا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ولم يتبقى سوى أن يتم نشر النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم تخصيصه من قبل الأزهر لإعلان النتائج، والذي تم إعداده على أعلى كفاءة من أجل تحمل الأعداد الكبيرة المرتقب أن تقوم بزيارة الموقع خلال الساعات المقبلة من أجل الاستعلام عن النتيجة والتي سوف يتم صدورها اليوم وتكون متاحة أمام جميع الطلاب.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وبعد انتظار وتساؤلات كثيرة من قبل الطلاب وأولياء الأمور قامت مؤسسة الأزهر الإعلان من خلال موقعها الإلكتروني والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها اليوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022 وذلك عقب انتهاء المؤتمر الصحفي والذي سوف يتم عقده بالثانية ظهرا اليوم في مقر مشيخة الأزهر، وسوف يحضر المؤتمر عدد من علماء الأزهر الشريف وعلى رأسهم الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب والذي سوف يقوم بالإعلان عن كل ما يخص النتيجة وعدد الطلاب الذين حضروا إلى الامتحانات بنهاية العام الدراسي ونسبة النجاح، وسيتبع ذلك إعلان النتائج من خلال الموقع الإلكتروني لكي يتمكن الجميع من الحصول عليها برقم الجلوس.

رابط بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية

وسوف يتم إعلان النتائج بشكل رسمي اليوم الخميس 28/7/2022 وذلك بعد أن تم اعتمادها من قبل الدكتور أحمد الطيب أمس الأربعاء، وتم الإعلان بأن نسبة النجاح بهذا العام كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما جعل الطلاب أكثر تفاؤلاً وترقب لمعرفة النتيجة، والتي يمكن الحصول عليها بعد أن يتم نشرها من خلال البوابة الإلكترونية والتي تم إعدادها جيداً من أجل التسهيل على الطلاب في الحصول على النتائج، وذلك من خلال إتباع الآتي: