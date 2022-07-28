نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة الامير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز ال سعود في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل وفاة الامير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز ال سعود، لقد تم الاعلان من قبل بعض الحسابات الرسمية داخل المملكة العربية السعودية عن وفاة الامير عبد الحرمين بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، حيث قد صدر منشور من خلال المصادر المسؤولة قائلين “عاجل وفاة الامير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز ال سعود” وقد أتي هذا القرار صباح اليوم الاربعاء يوم 28 ذو الحجة 1443 هـ والذي يوافق يوم 27 يوليو 2022.

عاجل وفاة الامير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز ال سعود

انتقل إلى رحمة الله تعالى الامير عبدالرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود صباح اليوم الاربعاء 27 يوليو 2022، على ان يُصلى عليه غدًا الخميس 29 ذو الحجة 1443 هـ والذي يوافق يوم 28 يوليو 2022 بعد عصر غد، لتكون الصلاة في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وفاة الامير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

لقد صرح صباح اليوم الأمير محمد بن عبدالرحمن وفاة والده صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود بعد صراع دام فترة طويلة مع المرض، حث قد قال الامير محمد عبر الصفحة الخاصة به على تويتر “إنا لله وإنا إليه راجعون بقلب مؤمن وراضي بقضاء الله وقدره أنعى فقيدي الغالي أبي و قطعة من قلبي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز الذي انتقل إلى رحمه الله تعالى صباح اليوم أسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويجعل ما اصابه تكفير ورفعه في الدرجات وأن يسكنه فسيح جناته”.

الامير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

قد تم الاعلان في الصحائف الرسمية للملكة في يوم 9 ذو الحجة 1443 هـ عن دخول الامير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد ال سعود في وعكة صحية، وإنتقاله إلى المستشفى، مع تحسنه بشكل مبدئي بعد دخوله إلى المستشفى، وبعد وفاته قد نعاه الأمراء والنشطاء والإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين له بالرحمة والمغفرة وان يتغمده الله تعالى بواسع رحمته.