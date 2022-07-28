نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “LINK مباشر” بوابة الأزهر الإلكترونية استعراض نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلاب الثانوية الأزهرية على موعد مع رابط بوابة الأزهر الإلكترونية غدا في الساعة الثانية ظهرا لاستعراض نتائج الشهادة الثانوية بأقسامها المتنوعة، حيث أعلن قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه سوف يتم عرض نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية على فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب من أجل اعتمادها، وبعد ذلك تنطلق فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يتم انعقاده في مقر مشيخة الأزهر لعرض نسبة النجاح التي حققها الطلاب في الأقسام المختلفة، وذلك بعد أن تم إعلان أسماء أوائل جميع الأقسام مساء يوم الأمس الأربعاء عبر الصفحات الرسمية للأزهر الشريف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما قام فضيلة شيخ الأزهر بالاتصال بالطلبة الأوائل لتهنئتهم.

بوابة الأزهر الإلكترونية

وتقوم بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg بإعلان نتائج الشهادات الأزهرية المختلفة على مستوى الجمهورية، حيث تقوم بوابة نتائج الأزهر بنشر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، كما تقوم البوابة الإلكترونية للأزهر بإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، هذا بالإضافة إلى ما تقوم به البوابة الإلكترونية من خدمات جمة للطلاب والمعلمين وكذلك الإداريين بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، .

عدد طلاب الثانوية الأزهرية

وكان عدد طلاب الثانوية الأزهرية قد قارب من 139 ألف طالب مقسمين بالشكل التالي:

عدد طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية 46648 طالبا وطالبة.

أما القسم الأدبي فقد بلغ عدد طلابه 91392 طالبا وطالبة.

في حين بلغ عدد طلاب شعبة العلوم الإسلامية 143 طالبا وطالبة.

أما طلاب البعوث الإسلامية فقد بلغ عددهم 539 طالبا وطالبة.

وبذلك يكون عدد طلاب الثانوية الأزهرية الإجمالي 138722 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

ويمكن للطلاب المقيدين في الشهادة الثانوية الأزهرية أن يستعلموا عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف وفق الخطوات التالية: