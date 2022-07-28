نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “natiga.azhar.eg” نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس، أصبحت محل بحث كبير جداً من قبل طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022، وذلك مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 خلال الساعات القليلة القادمة، فقد أعلن الأزهر الشريف اليوم الأربعاء عبر موقعه الرسمي على تويتر، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022 بقسميه العلمي والأدبي، وقد اتصل شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب بالطلبة أوائل الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022 لتهنئتهم بتفوقهم، مما أدخل السرور والفرح في نفوس الطلاب الأوائل وزاد من فرحتهم بتفوقهم في الثانوية العامة.

ومن المقرر أن يتم الاستعلام عن نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي الأزهري برقم الجلوس إلكترونياً، من خلال الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية “بوابة الأزهر الإلكترونية” رابط natiga.azhar.eg، لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز على أسماء أوائل الصف الثالث الثانوي الأزهري، وكيفية الاستعلام واستخراج نتيجة الثانوية الأزهرية من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية 2022 برقم الجلوس.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس

قام شيخ الأزهر الدكتور الطيب “أحمد الطيب” اليوم الأربعاء 27\07\2022 بالاتصال بالطلبة أوائل الصف الثالث الثانوي. حيث يحرص شيخ الأزهر على الاتصال بالأوائل بنفسه لتهنئتهم على تفوقهم وحثهم على استكمال مسيرة العلم والتفوق، وجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 كانت قد استمرت لمدة شهر كامل في القسمين الأدبي والعلمي، فقد بدأت الامتحانات في القسم الأدبي في السادس من شهر يونيو الماضي واستمرت حتى السادس من يوليو الحالي، كما بدأت اختبارات القسم العلمي في اليوم السابع من يونيو الماضي واستمرت حتى السابع من يوليو الحالي.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

الاستعلام عن النتيجة يكون بطريقة إلكترونية من خلال القيام بالخطوات التالية:-

الدخول على رابط azhar.eg والنقر على أيقونة رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2021\2022.

أو الدخول مباشرة على بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 natiga.azhar.eg.

إدخال رقم الجلوس واختيار القسم سواء أدبي أو علمي.

الخطوة الأخيرة النقر على أيقونة “بحث”.

بالنسبة لغير المصريين يجب عليهم إدخال الرقم القومي أو جواز السفر للاستعلام عن النتيجة.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022

ازداد البحث بصورة كبيرة عن أسماء الطلبة الأوائل للصف الثالث الثانوي الأزهري 2022. وقد تم الإعلان عن أسماء الأوائل من خلال موقع الأزهر الشريف الإلكتروني على تويتر. وقد اتصل الإمام أحمد الطيب بالأوائل وقدم لهم التهنئة على تفوقهم.

أجرى فضيلة #الإمام_الأكبر أ.د/ أحمد #الطيب، #شيخ_الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا، هنأ فيه أبناءه الطلاب الحاصلين على المراكز الأُولى في الشهادة #الثانوية_الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021/2022 م pic.twitter.com/uYxfFNYBaQ — الأزهر الشريف (@AlAzhar) أجرى فضيلة #الإمام_الأكبر أ.د/ أحمد #الطيب، #شيخ_الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا، هنأ فيه أبناءه الطلاب الحاصلين على المراكز الأُولى في الشهادة #الثانوية_الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021/2022 م pic.twitter.com/uYxfFNYBaQ — الأزهر الشريف (@AlAzhar) July 27, 2022

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية 2022

من المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري برقم الجلوس 2022 اليوم الخميس. حيث أنه سيتم الإعلان عبر مؤتمر صحفي يتم من خلاله معرفة تفاصيل النتيجة ونسبة نجاح الثانوية الأزهرية 2022. نتيجة الثانوية الازهرية 2022 بوابة الأزهر سيتم الإفراج عنها عقب اعتمادها من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.