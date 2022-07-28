نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بالسعودية بحالة جيدة مثل الجديدة في المقال التالي

يوجد بالسعودية أنواع مختلفة من السيارات المستعملة، التي تتميز بحالتها الجيدة واسعارها المتداولة، مثل هيونداي سوناتا 2018، وهوندا أكورد 2016 وغيرهم من السيارات المستعملة التي يرغب في شراؤها معظم الأشخاص، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم مواصفات وإمكانيات هذه السيارة المستعملة. سيارة هيونداي سوناتا ٢٠١٨ مستعملة للبيع سيارة هيونداي سوناتا ٢٠١٨ تتمتع بطرازه اتوماتيك الرائع، ومراياتها الأمامية السوداء، وتتمتع أيضا بماكينتها التي تعمل بالبنزين.

كما متوفره السيارة باللون الأسود.

كما أن هذه السيارة يوجد بها مكيف وجنوط.

عدد الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٨٣,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة بمدينة القريات.

تعرض سيارة هيونداي سوناتا ٢٠١٨ للبيع بسعر ١٨,٠٠٠ الف ريال سعودي.

للتواصل يجب الاتصال على الرقم +966595081262. سيارة هوندا اكورد ٢٠١٦ مستعملة للبيع سيارة هوندا اكورد ٢٠١٦ تتمتع بماكينة نظيفة وقوية تعمل بالبنزين.

كما متوفره السيارة باللون الأحمر الجذاب الذي يعشقه الرجال والنساء، وتتمتع أيضا بطرازها الاتوماتيك الرائع.

كما أن هذه السيارة تتميز بلونها البيج من الداخل، ومراياتها الحمراء التي تأتي بنفس لون السيارة من الخارج.

تتميز هذه السيارة بجهاز تحكم رائع يمكنك تشغيل السيارة عن بعد، وبصمة خاصة بمالك العربية لتشغيلها.

تتمتع هذه السيارة بمقابض للأبواب مصنوعة من النيكل، ومحرك أربعة سلندر.

كما أنها تتميز بجنوط كروم، ومكيف يعمل باللمس، وشاشة توضع ما وراء السيارة، وزجاج يعمل بالكهرباء، ومراتب متحركة تعمل بالكهرباء أيضا.

يوجد بهذه السيارة كشافات ليد أمامية، ومانع للانزلاق، وحساسات خلفية، وستارة خلفية، وتكييف خلفي.

توجد سيارة هوندا اكورد ٢٠١٦ في مدينة تبوك.

تعرض سيارة هوندا اكورد ٢٠١٦ للبيع بسعر ٣٥,٠٠٠ الف ريال سعودي.

للتواصل يجب الاتصال على الرقم 0582434424,+966582434424. للبيع سيارة هيونداي توسان 2016 مستعملة سيارة هيونداي توسان 2016 تتميز بأنها تعمل بالبنزين، وطرازها اتوماتيك رائع، وماكينتها جيدة.

كما متوفره السيارة باللون الأبيض.

كما أنها تتمتع بمرايات بيضاء ليس بها أي عيوب، وجنوط حديد.

تعد الأميال المقطوعة لهذه السيارة 147,000 كم.

توجد سيارة هيونداي توسان 2016 في مدينة حفر.

تعرض سيارة هيونداي توسان 2016 للبيع بسعر 36,000 الف ريال سعودي.

كما أن التواصل يجب الاتصال على الرقم 0591084514,+966591084514. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بالسعودية بحالة جيدة مثل الجديدة - ثقفني

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