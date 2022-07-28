من هنا.. تعرف على نتائج الثانوية الأزهرية 2022 من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف

نترقب معكم الإعلان عن نتائج الثانوية الأزهرية 2022 والتي سوف يتم نشرها من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف والتي تقوم بإعلان نتائج الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة بكل عام، ومن المرتقب أن يتم اليوم إعلان نتائج جميع الطلاب بالمحافظات المختلفة، وذلك لكي يكون في إمكانهم الاستعلام عن النتيجة والحصول عليها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني ولا يضطروا إلى الذهاب للمدارس أو أي مكان، وكانت الفترة الماضية قد شهدت الكثير من التساؤلات من جانب الطلاب وأولياء الأمور من خلال منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن موعد إعلان نتائج الطلاب في تلك المرحلة الهامة والتي تعد أهم المراحل التعليمية التي تمر على الطلاب، حتى قامت مؤسسة الأزهر الشريف بالإعلان عن أن النتائج سوف تكون متاحة اليوم.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 علمي وأدبي

ومن المقرر أن تعقد مؤسسة الأزهر الشريف مؤتمر صحفي اليوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022 يتم خلاله الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بنتائج الطلاب، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا بمقر مؤسسة الأزهر، كما سيعقب ذلك المؤتمر المرتقب نشر النتائج من خلال الموقع الإلكتروني حتى يتمكن الجميع من معرفة النتيجة التي حصل عليها سواء بالدرجات التفصيلية في المواد المختلفة أو المجموع الكلي والذي سوف يؤهل الطلاب إلى الالتحاق بالكليات الأزهرية المختلفة، ولذلك فكل طالب يطمح في الحصول على أعلى الدرجات من أجل الالتحاق بالكلية التي يرغب فيها من خلال التنسيق الجامعي والذي سوف يتم فتح باب التقدم به بعد أن يتم الانتهاء من نشر جميع النتائج.

بوابة الأزهر الإلكترونية لإعلان النتائج

ومنذ أن تم الإعلان عن ظهور النتيجة اليوم وجميع الطلاب في ترقب كبير، وسوف تقوم مؤسسة الأزهر بنشر نتائج الطلاب كما تقوم دائما في المراحل الدراسية المختلفة من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بها، ويمكن لجميع الطلاب الدخول على الموقع الإلكتروني والحصول على النتيجة برقم الجلوس بكل سهولة وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: