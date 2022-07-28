اليوم بوابة القبول الموحد تعلن أسماء المرشحين للكليات الصحية للعام الدراسي 1444

من المنتظر أن يتم اليوم إعلان أسماء المرشحين للكليات الصحية عبر بوابة القبول الجامعي الموحد، ويأتي هذا التأكيد وفقا للجدول الزمني الذي أعدته وزارة التعليم العالي بالمملكة، حيث حدد الجدول الزمني لإجراءات القبول للعام الجامعي 1444 المخطط الزمني الذي يحدد موعد بداية التقديم وفتح باب القبول الإلكتروني لجميع التخصصات، وكذلك موعد غلق بوابة القبول، وموعد لإعلان الأولي للمرشحين للكليات الصحية، وسوف نتناول ذلك بمزيد من التفاصيل في السطور التالية.

أسماء المرشحين للكليات الصحية

وكان الجدول الزمني لإجراءات القبول قد حدد المواعيد الخاصة بالتقديم وفق النقاط التالية:

فتح بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات بدأ يوم 1443/12/23 الموافق22 من يوليو 2022.

غلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات كان في الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الأمس الأربعاء 1443/12/28 الموافق 27 من يوليو 2022.

إعلان أسماء المرشحين للكليات الصحية والتي تتطلب مقابلة شخصية وذلك اليوم الخميس 1443/12/29 الموافق 28 من يوليو 2022، ويكون إعلان الأسماء عبر بوابة القبول الموحد.

المقابلات الشخصية للمرشحين إلى الكليات الصحية التي تتطلب مقابلة شخصية يكون في يومي 2 و1444/01/3 الموافقان 31 من يوليو 2022 والأول من أغسطس 2022.

إعلان نتائج المقابلات وبدء تأكيد القبول للفرز الأولي، وذلك في يوم 1444/1/3 الموافق 1 من أغسطس 2022.

آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول يكون يوم 1444/1/6 الموافق 4 أغسطس 2022، وعند عدم تأكيد القبول يتم إلغاء طلبه، وذلك في الساعة 12 ظهرا.

إعلان نتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الثاني والأخير يوم 1444/1/6 الموافق 4 من أغسطس 2022، ويكون الإعلان عبر بوابة القبول الموحد.

آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأخير يوم 1444/1/9 الموافق 7 من أغسطس 2022، وكذلك يتم إلغاء قبول من لم يقم بتأكيد الطلب، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

بداية العام الدراسي الجامعي 1444 يكون يوم الأحد 1444/2/1 الموافق 28 من أغسطس 2022.

بوابة القبول الموحد للجامعات

ويمكن للطلاب والطالبات الذين تقدموا للالتحاق بكليات والتخصصات الصحية الاستعلام عن أسماء المرشحين عبر تسجيل الدخول إلى رابط بوابة القبول الموحد بالمملكة: