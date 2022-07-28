نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع أرباح البنك العربي السعودي بنسبة 50% في الربع الثاني من 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة تداول السعودية خلال حسابها الرسمي على منصة تويتر عن ارتفاع أرباح البنك العربي السعودي بنسبة 49.7% في الربع الثاني من 2022، حيث تصدر البنك العربي السعودي مؤشر البحث العالمي جوجل في المملكة العربية السعودية، حيث وصلت أرباحه إلى 707.7 مليون ريال، بالمقارنة مع إجمالي أرباح قدرها 472.8 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، وأعلنت تداول السعودية أن صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل ازداد بنسبة 45.3% بالمقارنة مع الربع المماثل في العام الماضي.

سبب ارتفاع أرباح البنك العربي السعودي

أعلن البنك العربي الوطني السعودي أن السبب في هذا الارتفاع هو الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وتوزيعات الأرباح، وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية وصافي مكاسب من الأدوات المالية والتي تم ادراج قيمتها في قائمة الدخل وصافي دخل المتاجرة وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي دخل العمليات الأخرى، بجانب انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، كما أعلن البنك العربي السعودي أن ربحه الصافي بلغ 1.358 مليار ريال في النصف الأول من 2022 مقارنة ب 1.055 مليار ريال قبل عام.

البنك العربي السعودي

ويعد البنك العربي السعودي هو شركة مساهمة سعودية ويعتبر من ضمن الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المعروفة بإسم تداول، وتم تأسيسه عام 1979، ويعمل البنك عن طريق 197 فرع موجود في المملكة العربية السعودية، ويمتلك البنك فرع دولي في العاصمة البريطانية لندن، تم افتتاحه في العام 1991.

ويقوم البنك بتقديم جميع الخدمات المصرفية التجارية والإسلامية للأفراد والشركات عن طريق فروعه، كما يقدم البنك خدمات المشورة المالية والاستثمار وإدارة الثروات والصناديق المشتركة والوساطة والتداول والمتاجرة المحلية والعالمية بالأوراق المالية والعملات الأجنبية وخدمات الخزينة والاستثمار، ويقدر رأس مال البنك بقيمة ستة مليارت ونصف المليار ريال سعودي.

وأيضا يقدم البنك منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، كما تقدم الشركة المملوكة وهي شركة العربي الوطني للاستثمار، خدمات تمويل الشركات وخدمات إدارة الأصول والثروات وخدمات الوساطة، والأنشطة الرئيسية للبنك تتمثل في الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات الخاصة والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية وخدمات الخزينة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل.