قاضى قضاة فلسطين يحذّر من مخطط استيطانى فى باب المغاربة

جدة - نرمين السيد - حذّر قاضى قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الأربعاء، من مخطط استيطانى جديد طرحته الجماعات اليهودية المتطرفة، بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية على مداخل المسجد الأقصى المبارك وتسهيل عمليات الاقتحام التى ينفذها المستوطنون وجنود الاحتلال للمسجد لتمتد لفترات المساء والليل.





وقال "الهباش"، فى بيان صحفى، إن محاولات دولة الاحتلال الإسرائيلية بناء الجسور والحدائق والمراكز السياحية وما تسمى بالمراكز "التوراتية" فى البلدة القديمة لمدينة القدس تأتى فى سياق مخططات التهويد التى تستهدف الحرم القدسى الشريف ومحيطه وفرض حالة أمر واقع على الأرض تمهيدًا للسيطرة الكاملة على المسجد الأقصى وبواباته ومرافقه وفرض حالة التقسيم المكانى والزمانى.

وأكد أن محاولات الاحتلال فرض رواية كاذبة ومزعومة تربطهم بالمكان ستبوء بالفشل الذريع كما فشلت من قبل، لأنها لا تستند على أى حقيقة دينية أو علمية أو تاريخية أو أثرية، وهى مجرد خزعبلات وأوهام تدور فى رؤوس الجماعات المتطرفة والإرهابية ومن يدعمها والتى لم تجد من يتبناها أو يصدّقها على مستوى العالم والمؤسسات الدولية التى أكدت أن مدينة القدس والحرم القدسى الشريف هو مكان إسلامى خالص لا حق لغير المسلمين فيه.

كما أكد قاضى القضاة بفلسطين أن حائط البراق ومنطقة باب المغاربة هى جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك ويقع ضمن مساحة المسجد البالغة 144 دونما، ولن نقبل أبدًا وتحت أى ظرف من الظروف أو المسميات أن تقل هذه المساحة ولو ذرة تراب واحدة أو حبة حصى واحدة.

ودعا الهباش المرابطين وأهالى مدينة القدس وأبناء شعبنا الفلسطينى القادرين على تجاوز إجراءات الاحتلال والحصار المفروض على المدينة المقدسة لتعزيز التواجد فى الحرم القدسى الشريف، وبخاصة فى الفترات المسائية، وإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين باقتحام الأقصى وتدنيس ساحاته وباحاته.

وطالب الهباش منظمة التعاون الإسلامى والمجتمع الدولى والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات التراث العالمى والتاريخى بالتحرك العاجل لوقف المجزرة التى ترتكبها دولة الاحتلال بحق المعالم التراثية والثقافية والتاريخية والدينية فى مدينة القدس من خلال إقامة المشاريع السياحية والتلمودية على حساب المعالم الأثرية والشواهد الدينية التى تؤكد إسلامية المكان وعروبته حسب قرارات منظمة التربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" التابعة للأمم المتحدة.