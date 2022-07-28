البنك المركزى السعودى يرفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء بـ75 نقطة

جدة - نرمين السيد - قرر البنك المركزى السعودى رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3.00 %، وكذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسى" بمقدار 75 نقطة، أساس من 1.75 إلى 2.50 %.





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