العالم اليوم - إسرائيل تؤكد دعمها مجددا لموقف المغرب في قضية الصحراء

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 يوليو 2022 12:25 صباحاً - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، يوم الأبعاء، دعم بلاده لموقف المغرب بشأن قضية الصحراء، فيما يمضي البلدان قدما في تعزيز التعاون على أكثر من صعيد.

وجاء الموقف في تصريح صحفي للوزير الإسرائيلي، عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالرباط.

وقال ساعر إن "المباحثات شكلت فرصة للتأكيد على دعم موقف المغرب بشأن قضية الصحراء"، مشيرا إلى أنه عبر عن هذا الموقف خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية، و كذا في اللقاءات الأخرى التي جمعته بمسؤولين حكوميين مغاربة.

وأبرز أن المباحثات الثنائية تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين المغرب وإسرائيل، معربا عن تطلعه إلى قيام وزير الشؤون الخارجية بزيارة إلى إسرائيل قريبا.

وأضاف أن زيارة عمله للمغرب، التي تميزت بعقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين مغاربة، كانت "ناجحة للغاية".

يشار إلى أن المسؤول الحكومي الإسرائيلي أجرى مباحثات مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، توجت بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل في المغرب وإسرائيل بشأن تعزيز وتشجيع التعاون الثنائي في الميدان القانوني.